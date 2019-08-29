Собаку из Новокузнецка несколько месяцев держали взаперти и в темноте

На одной из новокузнецких улиц неравнодушные горожане обнаружили крайне истощенную собаку. Судя по всему, собака много пережила прежде, чем оказаться на улице.

Шива - очень умная и воспитанная собака. Ей примерно лет пять. Она знает все команды - и те, которым при обычном «домашнем» обучении не учат. Даже будучи крайне истощенной, без разрешения к еде не прикасается, а все команды выполняет. Значит, когда-то ее специально обучали! В том, что раньше у нее был дом, зоозащитники не сомневаются: на Шиве был ошейник. А вот где именно жила собака, пока неизвестно. Известно лишь то, что с Шивой обращались очень жестоко. Практически лысую и крайне истощенную собаку обнаружили утром 27 августа на проспекте Шахтеров, возле дома № 24.

«Сама прийти она не могла хотя бы потому, что когти от отсутствия движения (при движении когти стачиваются) достигли длины в 10 сантиметров. Собака практически лысая, истощение адовое, - возмущенно пишет зоозащитник Анастасия. - А самое страшное, что она давно не видела света: глазки открывает только в полумраке или темноте».

В том, что с собакой обращались жестоко, у зоозащитников нет сомнений. Они отвезли Шиву в клинику, где ее осмотрели врачи. Собаке прописали антибиотики, аккуратно вводят щадящее питание. Сейчас Шива - возможно, впервые за долгое время - окружена заботой и лаской. А зоозащитники пытаются узнать, как именно собака могла оказаться на улице и кто ее довел до такого состояния. Увы, пока записи с камер, установленных на окрестных магазинах, в этом не помогли.

«Возможно, у вас есть какая-то информация о данной собаке. Может, знаете, откуда она взялась на остановке? Позвоните! А также вы можете передать влажный корм либо навестить Шиву в приюте! » - призывает Анастасия, взявшая на себя заботу о собаке.

Если вам известна история собаки, вы можете позвонить по телефону: 8-983-251-0666