В Кузбассе около полудня 29 августа случилось чрезвычайное происшествие. На путях столкнулись два железнодорожных состава.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/728813" frameborder="0"></iframe> В Кемеровской области столкнулись два железнодорожных состава.

Чрезвычайное происшествие случилось в городе Киселевске. Два железнодорожных состава столкнулись на территории одного из угольных предприятий.

Место ЧП ФОТО: Очевидцы ЧП.

От удара кабину одного из тепловозов буквально сплющило, а вагон переднего состава оказался сверху кабины.

По сообщениям очевидцев, два человека погибли. ФОТО: Очевидцы ЧП.

Для того чтобы деблокировать находившихся в кабине людей, на место ЧП выезжали сотрудники МЧС.

Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии. ФОТО: Очевидцы ЧП.

Чтобы очистить пути на месте ЧП, потребовалась спецтехника. ФОТО: Очевидцы ЧП.

Как сообщают очевидцы, тепловоз с 18 порожними вагонами на полном ходу врезался в другой состав - также с пустыми вагонами. При столкновении последний вагон состава смял кабину тепловоза, где находились три человека.

Кабина тепловоза была смята последним вагоном грузового состава. ФОТО: Очевидцы ЧП.

В кабине тепловоза на момент ЧП находились три человека. ФОТО: Очевидцы ЧП.

По сообщениям очевидцев, от полученных травм два человека погибли. Еще одного доставили в больницу.

Место ЧП. ФОТО: Очевидцы ЧП.