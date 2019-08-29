В Кемеровской области столкнулись два железнодорожных состава
В Кузбассе около полудня 29 августа случилось чрезвычайное происшествие. На путях столкнулись два железнодорожных состава.
В Кемеровской области столкнулись два железнодорожных состава.
Чрезвычайное происшествие случилось в городе Киселевске. Два железнодорожных состава столкнулись на территории одного из угольных предприятий.
Место ЧП ФОТО: Очевидцы ЧП.
От удара кабину одного из тепловозов буквально сплющило, а вагон переднего состава оказался сверху кабины.
По сообщениям очевидцев, два человека погибли. ФОТО: Очевидцы ЧП.
Для того чтобы деблокировать находившихся в кабине людей, на место ЧП выезжали сотрудники МЧС.
Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии. ФОТО: Очевидцы ЧП.
Чтобы очистить пути на месте ЧП, потребовалась спецтехника. ФОТО: Очевидцы ЧП.
Как сообщают очевидцы, тепловоз с 18 порожними вагонами на полном ходу врезался в другой состав - также с пустыми вагонами. При столкновении последний вагон состава смял кабину тепловоза, где находились три человека.
Кабина тепловоза была смята последним вагоном грузового состава. ФОТО: Очевидцы ЧП.
В кабине тепловоза на момент ЧП находились три человека. ФОТО: Очевидцы ЧП.
По сообщениям очевидцев, от полученных травм два человека погибли. Еще одного доставили в больницу.
Место ЧП. ФОТО: Очевидцы ЧП.
Смятый тепловоз. ФОТО: Очевидцы ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU