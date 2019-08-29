2019-08-29T14:15:26+03:00
Происшествия

В Кемеровской области столкнулись два железнодорожных состава

Есть пострадавшие и погибшие [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Кемеровской области столкнулись два железнодорожных состава. ФОТО: Очевидцы ЧП.В Кемеровской области столкнулись два железнодорожных состава. ФОТО: Очевидцы ЧП.
Изменить размер текста:

В Кузбассе около полудня 29 августа случилось чрезвычайное происшествие. На путях столкнулись два железнодорожных состава.

В Кемеровской области столкнулись два железнодорожных состава.

Чрезвычайное происшествие случилось в городе Киселевске. Два железнодорожных состава столкнулись на территории одного из угольных предприятий.

Место ЧП ФОТО: Очевидцы ЧП.

Место ЧП ФОТО: Очевидцы ЧП.

От удара кабину одного из тепловозов буквально сплющило, а вагон переднего состава оказался сверху кабины.

По сообщениям очевидцев, два человека погибли. ФОТО: Очевидцы ЧП.

По сообщениям очевидцев, два человека погибли. ФОТО: Очевидцы ЧП.

Для того чтобы деблокировать находившихся в кабине людей, на место ЧП выезжали сотрудники МЧС.

Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии. ФОТО: Очевидцы ЧП.

Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии. ФОТО: Очевидцы ЧП.

Чтобы очистить пути на месте ЧП, потребовалась спецтехника. ФОТО: Очевидцы ЧП.

Чтобы очистить пути на месте ЧП, потребовалась спецтехника. ФОТО: Очевидцы ЧП.

Как сообщают очевидцы, тепловоз с 18 порожними вагонами на полном ходу врезался в другой состав - также с пустыми вагонами. При столкновении последний вагон состава смял кабину тепловоза, где находились три человека.

Кабина тепловоза была смята последним вагоном грузового состава. ФОТО: Очевидцы ЧП.

Кабина тепловоза была смята последним вагоном грузового состава. ФОТО: Очевидцы ЧП.

В кабине тепловоза на момент ЧП находились три человека. ФОТО: Очевидцы ЧП.

В кабине тепловоза на момент ЧП находились три человека. ФОТО: Очевидцы ЧП.

По сообщениям очевидцев, от полученных травм два человека погибли. Еще одного доставили в больницу.

Место ЧП. ФОТО: Очевидцы ЧП.

Место ЧП. ФОТО: Очевидцы ЧП.

Смятый тепловоз. ФОТО: Очевидцы ЧП.

Смятый тепловоз. ФОТО: Очевидцы ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я кидала на пол полотенце, потому что муж падал, его била лихорадка»: почти 50 отравившихся роллами самарцев требуют извинений, компенсаций и собираются в суд
Отравления роллами «Фарфор» начались еще 19 августа, но только 24-го числа врачи и надзорные ведомства забили тревогу и начали проверки
Новости 24
Кузбасские власти прокомментировали ситуацию с появлением медведей-людоедов
В День знаний в области стартует культурно-социальный проект «Кузбасс. Без антракта»
Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек при столкновении поездов в Кузбассе
Дожди и заморозки ждут кузбассовцев 1 сентября
Раскаленное масло вылилось на детей в кузбасском автобусе
В Кузбассе закрыт сбор средств на лечение Евы Грабовской
В Кузбассе осудили преступную группу за сбыт наркотиков на 14,5 миллиона рублей
Россельхозбанк первым подписал соглашение с Минсельхозом РФ о реализации программы повышения конкурентоспособности
ДТП на полмиллиона: автолюбительница из Кузбасса заплатила за аварию
Неисправный автобус в Новокузнецке возил горняков на разрез
Двое кузбассовцев пошли за шишками и покалечились
Вместо такси: в Прокопьевске девятиклассник угнал машину, чтобы вернуться домой вовремя
Партийный билет КПСС помог вернуть кемеровчанке 160 тысяч рублей
Двух юных новокузнечан нашли в кухонном шкафчике
Налетчик-Фантомас напал на женщину в торговом павильоне в Кузбассе