Первые воспитанники президентского кадетского училища в Кузбассе рассказали о мечтах и планах на будущее

В воскресение, 1 сентября, в Кузбассе прошло открытие Президентского кадетского училища. Мы поговорили с учащимися и их родственниками, чтобы узнать, почему мальчишки выбрали именно это учебное заведение, насколько сложно было поступить и о чем мечтают будущие военные.

Илья Сорокин, 11 лет, Кемерово, кадет ПКУ:

-Мой дедушка имеет звание полковника. Он всегда был для меня примером, поэтому с детства я мечтал стать военным. В президентское кадетское училище решил поступить, потому что здесь очень хорошее образование.

Вместе с дедушкой мы начали готовиться к вступительным испытаниям. Экзамен по физической подготовке был одним из самых сложных, несмотря на то, что до этого я занимался дзюдо, карате и бальными танцами. Целый месяц я бегал, учился подтягиваться, тренировался дома с гантелями.

Очень рад, что попал сюда. Мы только приехали, еще не очень хорошо здесь ориентируемся и не знаем, что именно ждет нас впереди. Все предметы пока кажутся одинаково интересными. Думаю, проучившись здесь некоторое время, я смогу найти себя и решить, в каком ведомстве я хочу служить.

Илья Сорокин с детства мечтал быть военным, видя пример дедушки-полковника.Фото: Яна ПОПОВА

Эдуард Мунин, Ленинск-Кузнецкий, брат кадета ПКУ:

-Я обучался в кадетской школе-интернат полиции. В этом году мой младший брат Кирилл поступил в президентский кадетский корпус. Мы всей семьей приехали сюда, чтобы поддержать его. Наверное, он посмотрел на меня и понял, что обучение здесь – отличная возможность добиться успеха в жизни, потому что в кадетском училище очень хорошее образование. Например, в обычной школе можно легко списать с телефона или, погуглив, узнать любую информацию. А здесь это сделать невозможно, так как телефоны запрещены и их выдают только раз в день перед отбоем.

До поступления в кадетское училище жизнь Кирилла ничем не отличалась от жизни обычного школьника. Он хорошо учился, занимался физкультурой дома. А потом решил стать военным. Вместе с папой брат начал ежедневно бегать на стадионе, заниматься дома с гантелями, даже подтягиваться научился: раньше и два раза ему было тяжело, а теперь может одиннадцать раз подтянуться. А теперь он тоже кадет. Когда я уезжал учиться, мне тоже было тяжело – скучал по родным. Теперь привык. Тем более, мечта стать сотрудником ФСКН заставляется двигаться вперед. Кирилл также хочет работать в ведомстве и стать сотрудником ФСБ. Правда, мама очень сильно переживает. Но это ничего, справится. Она говорит, что рада, ведь мы в надежных руках и чувство грусти перекрывается чувством гордости за нас.

Эдуард Мунин говорит, что мама рада, что он в надежных руках, и чувство грусти перекрывается чувством гордости. Фото: Яна ПОПОВА

Александр Ильин, 13 лет, Междуреченск, кадет ПКУ:

-Мой папа военный, и я захотел стать, как он: быть на него похожим, носить красивую военную форму и однажды дослужиться до генерала. Волновался, что не смогу пройти сюда, ведь отбор был очень большой. Многие мальчишки хотели получить звание кадета.

К поступлению готовился очень долго. Занимался английским языком, повторял математику и русский язык. Но особенно трудно было пройти медкомиссию. Переживал, что могут не допустить из-за каких-нибудь проблем со здоровьем.

Из предметов труднее всего было сдать английский язык. Получил по нему четверку, но все равно поступил. Сейчас самое страшное для меня, что могут отчислить.

Александр Ильин отметил, что многие мальчишки мечтают получить звание кадета.Фото: Яна ПОПОВА

Ирина Кириллова, поселок Зеленовский, мама кадета ПКУ:

-Руслан хотел быть как дядя Миша – генералом. Раз цель поставлена, значит, надо достигать. Мы с ним начали заниматься физкультурой. Я раньше ходила в легкоатлетическую секцию. Построила для сына систему тренировок и вместе с ним выходила на стадион каждый день. Также наняли репетитора по английскому языку, самостоятельно занимались дома русским и математикой.

Руслан уже хочет быстрее приступить к учебе. У них здесь будут предметы разной направленности. Но сынок мечтает обучиться программированию, больше плавать и посещать уроки музыки.

Знаете, сама удивлена, но я его с легким сердцем отпускаю. Он у меня пятый, самый младший. Думаю, это потому, что хочется, чтобы у него в жизни все было хорошо. Они здесь под присмотром, тут хорошие учителя. Тем более, у него есть цель, и я знаю, что он может ее достичь. Я когда беременная ходила, уже понимала, что у меня будет Руслан-богатырь. И не ошиблась.