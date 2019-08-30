2019-08-30T13:30:19+03:00
Общество

Кемеровчане задали главные вопросы губернатору Кузбасса

Встреча прошла при участии мэра города Ильи Середюка
ЯНА ПОПОВА
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Кемеровчане задали главные вопросы губернатору Кузбасса. ФОТО: пресс-служба АКОКемеровчане задали главные вопросы губернатору Кузбасса. ФОТО: пресс-служба АКО
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и мэр города Илья Середюк встретились с жителями Кемерова, где ответили на вопросы горожан.

Больше всего жителей интересовал ремонт и строительство общественных учреждений. Спикеры рассказали, что сейчас специалисты разрабатывают проекты по ремонту пяти кемеровских школ: общеобразовательных школ № 84, № 80, № 5, лицея № 69 и Городского классического лицея. Также они отметили, что в Кемерове уже ведутся строительные работы в шести детских садах, находящихся в микрорайонах № 7Б, 60, 68, микрорайоне на улице Антипова, жилых комплексах «Верхний бульвар», Ягуновском.

Вместе с тем, будет решен вопрос строительства поликлиник в Заводском и Рудничном районах. Илья Середюк рассказал, что уже выбрано место будущей поликлиники в Заводском. А вопрос строительства поликлиники в Рудничном рассматривается в подведомственном департаменте. В ближайшее время будет дан ответ.

Также губернатор подтвердил, что программа по газификации частного жилого сектора будет продолжена. Но это не возможно без участие местных жителей. Они сами должны определить, какие именно районы необходимо газифицировать. Однако в этом и следующем годах уже планируется проведение газа в областные центры: жилые районы Ягуновский и Кедровка, микрорайоны Красная горка и Плодопитомник.

Были и вопросы, касающиеся работы общественного транспорта. Так, Сергей Цивилев рассказал, что Кузбасс будет развивать электрический транспорт. Скоро в регион поступят 30 трамваев в подарок от Москвы. Они распределяться следующим образом: по десять единиц получат Кемерово и Новокузнецк, оставшиеся трамваи распределят по иным территориям области. Планируется и покупка новой техники.

Кроме того, губернатор отметил, что пора выходить на другой уровень — обустраивать специально выделенные полосы дорог общего пользования, по которым могут ходить электробусы. Возможно, в областной столице появится современный экологичный общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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