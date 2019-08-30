Как провести выходные в Кемерове

И все это - за одну ночь!

Идем на комедийный спектакль

«Ночь ошибок» - озорной спектакль, поставленный по пьесе английского драматурга XVIII века Оливера Голдсмита, построенной на круговороте веселых недоразумений, трюков и розыгрышей.

Цепь невероятных событий разворачивается в доме почтенного английского семейства, покой которого нарушают два молодых лондонских джентльмена. В доме достопочтенного мистера Хардкасла, где живет его дочь, воспитанница и приемный сын, оказывается много молодежи. За одну короткую летнюю ночь происходит столько ошибок и недоразумений, что бедный глава семейства не в силах разобраться: кто в кого влюблен? Кто кого ненавидит? Хорошо, что ночь ошибок проходит, а утро и любовь все расставляют по своим местам.

Спектакль «Ночь ошибок» - это галерея ярких образов, блестящих комедийных ситуаций, зрелище жизнерадостное и праздничное.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

31 августа, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

В стране невыученных уроков

Ведем ребенка на песочное представление

Современных детей не так просто удивить, но мы знаем, от чего они наверняка придут в настоящий восторг.

Родители, мечтающие, чтобы ребенок развивался творчески, должны обязательно побывать с ним на этом мероприятии. И, конечно, если вы запланировали культурно-массовый поход, то наилучшим вариантом станет посещение этого невероятного шоу.

Перед вашими глазами развернется удивительное песочное представление со всевозможными превращениями и трансформациями.

Количество мест ограничено, предварительная запись обязательна.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-07-88, 8-951-583-30-56

2 сентября, начало в 18.00

Цена билетов: 200 рублей

В Кемерово с гастролями приезжает Государственная филармония Алтайского края с симфонической сюитой «Алтайский сказ. Полет над временем».Фото: altairegion22.ru

Алтайский сказ. Полет над временем

Изучаем историю через музыку и картины

В Кемерово с гастролями приезжает Государственная филармония Алтайского края с симфонической сюитой «Алтайский сказ. Полет над временем». Она основана на синтезе музыки, компьютерной графики и художественного слова.

18 частей сюиты «Алтайский сказ» повествуют о главных вехах исторического пути Алтайского края, его природных богатствах и славных сынах. Огромную роль в произведении играет художественный видеоряд на основе замечательных работ известных алтайских живописцев и графиков. В исполнении сюиты участвуют симфонический оркестр, дополненный этническими инструментами и электронным звучанием, академический хор, солисты-вокалисты (сопрано и этнический вокал), чтецы. Цитаты из произведений алтайских поэтов и писателей образуют небольшие эпиграфы, вводящие слушателя в атмосферу каждой из частей.

На концерт, который состоится 3 сентября 2019 года в концертном зале Государственной филармонии Кузбасса, приглашен автор музыки Эдуард Артемьев. Это один из ведущих мастеров современной музыки, автор симфоний, сюит, вокальных и вокально-хоровых циклов, концертов и других сочинений. Зарубежные музыкальные критики называют Артемьева «типично русским композитором-классиком, воспитанным в традициях Мусоргского, Стравинского, Шостаковича».

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

3 сентября, начало в 18.30

Цена билетов: от 350 до 500 рублей

«Парк Чудес» приглашает кемеровчан и гостей города на яркий праздник, посвященный 1 сентября.Фото: Яна ДУМАНСКАЯ

Навстречу знаниям вместе с «Парком Чудес»

Идем на праздничную программу, посвященную Дню знаний

«Парк Чудес» приглашает кемеровчан и гостей города на яркий праздник, посвященный 1 сентября! Он начнется в 13.00 с конкурсно-развлекательной программы «Навстречу знаниям», во время ее проведения также будут работать зона с аквагримом и фотозона «Страна знаний». Подхватит эстафету программа «Наука в действии», подготовленная территорией ярких впечатлений «Алхимиум». По традиции украсит праздник любимое всеми детьми шоу мыльных пузырей, а завершится мероприятие детской дискотекой.

Приходите, будет познавательно, увлекательно и очень весело!

Кемеровский «Парк Чудес»

ул. Кирова, 4

1 сентября, начало в 13.00

Вход свободный