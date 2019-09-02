2019-09-02T19:44:06+03:00
Общество

«Мы все здесь учились!»: в Новокузнецке прошла линейка ко Дню знаний

В школу №26 бывшие выпускники привели своих детей [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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«Мы все здесь учились!»: в Новокузнецке прошла линейка ко Дню знаний«Мы все здесь учились!»: в Новокузнецке прошла линейка ко Дню знанийФото: Екатерина РОМАНОВА
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Школьный звонок в 2019 году впервые прозвенел для почти 6800 новокузнецких ребятишек. На одной из линеек – в общеобразовательной школе №26 – побывал и корреспондент «Комсомольской правды - Кемерово».

«Мы все здесь учились!»: в Новокузнецке прошла линейка ко Дню знаний.Екатерина РОМАНОВА

Традиционная линейка в новокузнецкой школе №26 началась в 10 часов утра. Площадка перед главным входом в школу небольшая и едва вмещает всех первоклашек. Рядом с ними – будущие выпускники 9-ых и 11-ого классов.

Какими они вырастут, нынешние первоклассники? Фото: Екатерина РОМАНОВА

Какими они вырастут, нынешние первоклассники?Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Дорогие ребята, уважаемые родители, любимые наши педагоги, давайте сделаем этот год интересным, трогательным, самым незабываемым, чтобы каждый день был ярким, чудесным и царила дружественная атмосфера! – пожелала ученикам директор школы Татьяна Астапенко.

В подарок первоклассникам и выпускникам ученики школы подготовили творческие номера. В дружной школьной семье так много талантов! К слову, некоторые дети – не единственные представители своей фамилии. У многих здесь учатся браться или сестры, а у некоторых – мамы или папы тоже окончили 26-ую школу!

На перекличке продолжательница "ученической династии" Анелия пыталась подсчитать: сколько лепестков у розы? Фото: Екатерина РОМАНОВА

На перекличке продолжательница "ученической династии" Анелия пыталась подсчитать: сколько лепестков у розы?Фото: Екатерина РОМАНОВА

Семейная традиция

Как оказалось, своеобразных ученических династий здесь хоть отбавляй. Мальчишки и девчонки вырастают, сами становятся родителями и приводят своих детей в школу. Так, например, произошло в семье Пожидаевых. Марина и Егор учились не только в разных классах, но и в разных параллелях. Они несколько лет ходили по одним и тем же коридорам, занимались в одних и тех же кабинетах и у одних и тех же учителей. Но совершенно не обращали друг на друга внимания. Познакомились они уже после окончания школы, и однажды случайно выяснили, что оба когда-то учились в школе №26.

- Моя двоюродная сестра училась в этой школе, потом – я и мой муж. Когда подошло время отдавать нашего сына Вадима в школу, не было сомнений, в какую. Тем более, что она рядом с домом, - улыбается Марина. – Учителя меня, конечно же, узнали. Помню, удивились, что уже сын дорос до школы. А теперь и дочка, Анелия, стала первоклассницей. Вот и получается, что вся наша семья училась в одной школе!

Анелия тоже рада, что будет учиться в одной школе со страшим братом. Во время линейки она то с восхищением слушала выступления, то внимательно рассматривала лепестки розы из букета. Видимо, пыталась понять: сколько их в цветке?

Среди родителей, учившихся в 26-ой школе и приведших сюда своих детей - Елена Титарь. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Среди родителей, учившихся в 26-ой школе и приведших сюда своих детей - Елена Титарь.Фото: Екатерина РОМАНОВА

«Знаю школу со всех сторон!»

Елена Титарь когда-то и сама была забавной девчушкой-первоклассницей с огромным бантом в волосах, стоящей перед школьным крыльцом 26-ой школы. Здесь же учился ее брат, а сегодня дочь Полина вручает первый букет своей первой учительнице. У самой Елены о школьных годах остались самые теплые воспоминания, и она уверена: дочке тоже здесь понравится. Несколько лет назад во время практики в педколледже, а потом и в педакадемии, Елена проходила практику в родной школе.

- Знаю 26-ую и как ученик, и как учитель, а теперь – и как родитель узнаю, - смеется Елена. – Дочка, кстати, в первый же день была очарована учительницей. Говорит, она очень добрая.

Будущие выпускники образовали коридор дружбы, по которому прошли первоклассники. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Будущие выпускники образовали коридор дружбы, по которому прошли первоклассники.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Первый звонок, по традиции, дали выпускник 11 класса и первоклассница. Громкий и звонкий, он огласил начало нового учебного года. Одиннадцатиклассники, как велит школьная традиция, встали в коридор дружбы и, словно в игре-ручейке, по нему прошли первоклашки. На свой первый урок в первом классе.

Первый урок в первом классе. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Первый урок в первом классе.Фото: Екатерина РОМАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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