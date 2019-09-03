Один человек пострадал при пожаре на АЗС в Кузбассе. Инцидент произошел в поселке Промышленная.

Сообщение о пожаре на автозаправочной станции по улице Николая Островского в поселке Промышленная поступило 3 сентября в 10.35. На место незамедлительно выехали две единицы техники и шесть пожарных. Возгорание было локализовано и ликвидировано в 10.38.

Возгорание тушили две единицы техники и шесть пожарных. ФОТО "Инцидент Кузбасс"

- На момент прибытия первого подразделения из-под крыши автозаправки над колонками шел дым, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорела крыша на площади пять квадратных метров и частично обрушилась. Предварительная причина пожара устанавливается.

Как сообщил «Комсомольской правде» - Кемерово» осведомленный источник, во время возгорания на АЗС пострадал 31-летний мужчина. Он смог самостоятельно добраться до станции скорой помощи, которая находилась неподалеку. У мужчины диагностировано 15% ожогов тела. Для дальнейшего лечения он направлен в больницу.