Кемеровчанка насмерть забила пожилого преподавателя гантелью. Погибшей было 82 года.

Суд поставил точку в деле о жестокой расправе жительницы областного центра над пожилой сотрудницей медицинского университета.

О том, что случилось неладное, коллеги преподавательницы поняли 14 мая, когда женщина не вышла на работу, более того - в тот день у нее был экзамен. Одна из них отправилась домой к пропавшей, где и обнаружила тело хозяйки квартиры с травмой головы. Как выяснилось позже, из жилища пропали ценные вещи преподавателя - ювелирные украшения, банковские карты, денежные средства и телефон.

Подозреваемую в убийстве удалось задержать в течение нескольких часов. Ею оказалась 31-летняя ранее судимая жительница Кемерова. У погибшей она проходила курсы повышения квалификации. В один из дней бывшая студентка приехала за своим врачебным сертификатом и решила обокрасть преподавателя, так как нуждалась в деньгах.

- Она похитила из ее сумки ключи от квартиры, после чего незаконно проникла в жилище и похитила денежные средства и золотые украшения на общую сумму 178 тысяч рублей, - рассказали подробности в областной прокуратуре. - После этого обвиняемая вернулась на кафедру фтизиатрии, чтобы вернуть ключ, а также похитить свой сертификат из кабинета потерпевшей. Обвиняемая вернула ключи в сумку и похитила из сейфа свой сертификат и 32 тысячи рублей.

Пенсионерка обнаружила пропажу дома и на кафедре и вызвала полицию. Спустя несколько дней злоумышленница пришла домой к женщине и попросила забрать заявление, однако хозяйка отказалась.

- Во время конфликта женщина решила убить преподавателя, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - После чего несколько раз ударила пенсионерку металлической гантелью по голове, от полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала кемеровчанку вменяемой. Судом ей назначено 10 лет и шесть месяцев в колонии общего режима.