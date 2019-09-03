2019-09-03T19:39:40+03:00
Общество

В нынешнем учебном году в Кузбассе за пары сели более 300 тысяч школьников

Учебные заведения были подготовлены для полноценной учебы
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В нынешнем учебном году в Кузбассе за пары сели более 300 тысяч школьников. ФОТО: Яна ПоповаВ нынешнем учебном году в Кузбассе за пары сели более 300 тысяч школьников. ФОТО: Яна Попова
Изменить размер текста:

Обновленные и отремонтированные кузбасские школы открыли двери для 313,5 тысяч учащихся, в том числе 34 тысячи первоклассников. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

В День знаний, 2 сентября, прошло торжественно открытие после капитального ремонта средней школы № 7 в Кемерове и основной школы № 1 в Таштаголе. В Промышленновском районе открылась новая Журавлевская основная школа на 165 мест. Теперь учебному заведению предстоит получить лицензию на предоставление среднего образования.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт в тринадцати школах области в рамках регионального проекта «Моя новая школа». До окончания работ все учащиеся распределены по другим образовательным организациям.

Особое внимание обращено на развитие новых технологий в образовании. Так, в этом году будет реализован федеральный проект «Цифровая образовательная среда». В нем участвуют сорок девять образовательных организаций Кузбасса, в том числе сорок одна школа. На базе школ создадут цифровое пространство, которое объединит всех участников образовательного процесса: управленцев, руководителей образовательных организаций, учителей, детей и их родителей.

Вместе с тем, активно развивается образовательная среда в небольших населенных пунктах области. В рамках федерального проекта «Современная школа» в селах и малых городах будут созданы центры гуманитарного, естественнонаучного и цифрового профилей «Точка роста». В этом году 20 сентября в регионе на базе школ откроются 28 таких центров.

По данным администрации Кемеровской области, особняком стоит вопрос по организации питания школьников. Во всех учебных заведениях созданы условия для приема пищи, а также предусмотрено финансирование на бесплатное двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кузбассе пройдет всероссийский фестиваль энергосбережения
Новокузнечанин сбил двух женщин на пешеходном переходе
В Кемерове пройдет День кедровой шишки
Кемеровский бассейн «Лазурный» откроется в ноябре
Кузбассовцы задолжали по алиментам более 5 миллиардов рублей
Не послушался бортпроводников: пассажир кемеровского авиарейса поплатился за ходьбу по самолету
Губернатор Кузбасса назвал дату открытия сквера на месте «Зимней вишни»
Ни царапинки: две женщины на легковушке попали под грузовик на кузбасской трассе
Нуждается в помощи: в Кемерове пропал 33-летний мужчина
Вечный огонь погас в Новокузнецке
Дожди, грозы и заморозки: какой будет погода в Кузбассе на неделе
В Новокузнецке водитель маршрутки сбил пешехода
Кемеровчанин рассылал несовершеннолетним девочкам интимные фото
Новые автобусные маршруты появятся в Кемерове