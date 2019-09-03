В нынешнем учебном году в Кузбассе за пары сели более 300 тысяч школьников

Обновленные и отремонтированные кузбасские школы открыли двери для 313,5 тысяч учащихся, в том числе 34 тысячи первоклассников. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

В День знаний, 2 сентября, прошло торжественно открытие после капитального ремонта средней школы № 7 в Кемерове и основной школы № 1 в Таштаголе. В Промышленновском районе открылась новая Журавлевская основная школа на 165 мест. Теперь учебному заведению предстоит получить лицензию на предоставление среднего образования.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт в тринадцати школах области в рамках регионального проекта «Моя новая школа». До окончания работ все учащиеся распределены по другим образовательным организациям.

Особое внимание обращено на развитие новых технологий в образовании. Так, в этом году будет реализован федеральный проект «Цифровая образовательная среда». В нем участвуют сорок девять образовательных организаций Кузбасса, в том числе сорок одна школа. На базе школ создадут цифровое пространство, которое объединит всех участников образовательного процесса: управленцев, руководителей образовательных организаций, учителей, детей и их родителей.

Вместе с тем, активно развивается образовательная среда в небольших населенных пунктах области. В рамках федерального проекта «Современная школа» в селах и малых городах будут созданы центры гуманитарного, естественнонаучного и цифрового профилей «Точка роста». В этом году 20 сентября в регионе на базе школ откроются 28 таких центров.

По данным администрации Кемеровской области, особняком стоит вопрос по организации питания школьников. Во всех учебных заведениях созданы условия для приема пищи, а также предусмотрено финансирование на бесплатное двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья.