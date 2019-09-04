Горнорабочего затянуло в механизм комбайна в кузбасской шахте

3 сентября на одной из кузбасских шахт, расположенных в Полысаеве, произошло ЧП. Здесь погиб 41-летний горнорабочий.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области, в горной выработке было обнаружено тело 41-летнего горнорабочего с различными травмами. По данному факту проводится доследственная проверка, которая должна установить все обстоятельства случившегося.

Предварительно уже известно, что горнорабочий находился в горной выработке рядом с комбайном. Неожиданно его затянуло в механизм. Рядом находились коллеги - именно они увидели, что случилось с мужчиной, выключили комбайн и сообщили о произошедшем руководству.

- Спасатели МЧС подняли на поверхность тело потерпевшего. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая устанавливает точную причину смерти. Также изучаются должностные инструкции, выясняется, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдал ли эти требования и в каком состоянии был комбайн, - сообщает пресс-служба областного Следкома. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.