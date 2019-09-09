2019-09-09T09:57:04+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Как в инкубаторе: «Стройсервис» и КузГТУ решили вместе выращивать инженеров

Наука и бизнес объединились ради будущего
Яков КРЫМСКИЙ
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Как в инкубаторе: «Стройсервис» и КузГТУ решили вместе выращивать инженеров. ФОТО: Андрей Иванов.Как в инкубаторе: «Стройсервис» и КузГТУ решили вместе выращивать инженеров. ФОТО: Андрей Иванов.
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«Стройсервис» и КузГТУ решили объединить науку, образование и бизнес и создали бизнес инкубатор. Кто сможет в нем обучаться и зачем это надо? Попробуем разобраться.

Для того, чтобы инженер состоялся как специалист, необходимы годы: обучение, практика, постоянная работа над собой, повышение квалификации. Особенно тяжело приходится молодым специалистам, у которых есть теория, но нет практики. А ведь именно у молодых огромный потенциал, за ними – будущее! Понимая это, ЗАО «Стройсервис» и КузГТУ создали на базе университета инженерный инкубаторв «InjI».

Что такое бизнес-инкубатор? Это возможность студентов 2-5 курсов глубже понять профессию и свое место в ней, пройти стажировку на предприятиях ЗАО «Стройсервис», выйти из университета не просто с дипломом в руках, а уже специалистом с определенной практикой. Будущие инженеры благодаря новым формам обучения будут решать учебные кейсы, тесно работать с наставниками с предприятий компании на действующих производствах.

Наука и бизнес объединились ради будущего. ФОТО: Андрей Иванов

Наука и бизнес объединились ради будущего. ФОТО: Андрей Иванов

- Инженерный инкубатор – не первый совместный проект с компанией «Стройсервис», – рассказывает начальник научно-инновационного управления КузГТУ Светлана Григашкина. – Он научит будущих специалистов понимать выбранную профессию и мотивирует их увлеченно осваивать выбранную специальность. Участие в проекте позволит обучающимся углубить свои знания под руководством наставников с действующих производств и приобрести необходимые профессиональные навыки и компетенции.

Попасть в программу инженерного инкубатора смогут студенты 2-5 курсов, обучающиеся по специальностям открытые горные работы, обогащение, экология, геология, автомобильное хозяйство, студенты IT-специальностей.

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