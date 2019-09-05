2019-09-05T11:47:31+03:00
Общество

Первый конный ход стартует в Кузбассе

Участники проедут верхом с юга и севера региона к святому источнику в Гавриловке
ЯНА ПОПОВА
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Первый конный ход стартует в КузбассеПервый конный ход стартует в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе пройдет первый конный ход. Участники мероприятия проедут по всем населенным пунктам области.

Мероприятия пройдет с 6 по 11 сентября. Участник может присоединиться на любом участке маршрута, а также сойти с дистанции в любое время с юга и севера региона в поселок Гавриловка по своему желанию.

Кроме того, организаторами разработали два маршрута. Первыми стартуют участники на «севере». Точка отправления – областная часовня преподобного Василиска Сибирского. Маршрут пройдет через населенные пункты: поселок Ленинградский, поселок Кузбасский, деревня Сыромолотная Кемеровского муниципального района; поселок Колычево, поселок Брянский, поселок Протопопово Промышленновского района; поселок Мусохраново, поселок Шабаново, село Красное Ленинск-Кузнецкого района; село Горскино, село Печеркино, поселок Дружба Гурьевского района.

Второй старт будет дан 7 сентября. «Южане» отправятся от часовни Божией Матери Одигитрии путеводительницы, находящейся в поселке Калачево. Маршрут пройдет через населенные пункты: село Шарап, поселок Школьный, село Кутоново, село Карагайла Прокопьевского района; пгт Краснобродский; поселок Старобачаты Беловского района; поселок Финский, село Малая Салаирка, поселок Дружба Гурьевского района.

По данным администрации Кемеровской области, в конце пути обе группы из поселка Дружба единой колонной направятся в поселок Гавриловка до святого источника Ионна Крестителя. Здесь по завершению первого Всекузбасского конного хода состоится фестиваль народного творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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