Вырвано полморды: кемеровские волонтеры выхаживают пострадавшего от извергов ротвейлера

Кемеровские волонтеры выхаживают пострадавшего от извергов молодого ротвейлера. На рентгене видно, что шея и морда животного сплошь в дроби.

Едва живую собаку подобрали алтайские волонтеры, которые позже передали пса кузбасским коллегам из центра передержки «Маячок» - здесь возможностей для лечения и реабилитации животного больше.

-История эта потрясла просто. С нами связались две неравнодушные и добрые девушки-Олеся и Елена, они нашли изуродованную собаку, как могли лечили и выхаживали, но нет аппаратуры и всех условий для реабилитации, - говорится на сайте сообщества. - Спасибо им, что не прошли мимо и не бросили умирать, а также, оплатили дорогу его до нас. Изначально по фото мы думали, что его таскали за машиной и взорвали петарду или бомбочку в пасти.

Собаку доставили в областной центр через Таштагол. И назвали Джексоном. Собака, по признанию работников центра, совсем не озлобилась и даже пыталась подавать лапу. Но вот состояние животного очень тяжелое.

-В клинике сделали рентген, на фото белые точки-это дробь и осколки от нее, в него стреляли, стреляли с близкого расстояния, - сообщили волонтеры. - Из хороших новостей-кости целы, челюсть не сломана; из плохих-все гниет, отек, воспаление, гниющие раны глубокие. Пока оперировать нельзя. По анализам тоже не все хорошо, скорее всего, на фоне воспаления.

Прогнозов волонтеры не дают, но обещают бороться за жизнь и здоровье собаки.