2019-09-07T07:31:43+03:00
Происшествия

Вырвано полморды: кемеровские волонтеры выхаживают пострадавшего от извергов ротвейлера

На рентгене видно, что шея и морда животного сплошь в дроби
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Кемеровские волонтеры выхаживают пострадавшего от извергов ротвейлера.Фото: Группа помощи бездомным животным "Маячок"/vk.comКемеровские волонтеры выхаживают пострадавшего от извергов ротвейлера.Фото: Группа помощи бездомным животным "Маячок"/vk.com
Изменить размер текста:

Кемеровские волонтеры выхаживают пострадавшего от извергов молодого ротвейлера. На рентгене видно, что шея и морда животного сплошь в дроби.

Едва живую собаку подобрали алтайские волонтеры, которые позже передали пса кузбасским коллегам из центра передержки «Маячок» - здесь возможностей для лечения и реабилитации животного больше.

-История эта потрясла просто. С нами связались две неравнодушные и добрые девушки-Олеся и Елена, они нашли изуродованную собаку, как могли лечили и выхаживали, но нет аппаратуры и всех условий для реабилитации, - говорится на сайте сообщества. - Спасибо им, что не прошли мимо и не бросили умирать, а также, оплатили дорогу его до нас. Изначально по фото мы думали, что его таскали за машиной и взорвали петарду или бомбочку в пасти.

Собаку доставили в областной центр через Таштагол. И назвали Джексоном. Собака, по признанию работников центра, совсем не озлобилась и даже пыталась подавать лапу. Но вот состояние животного очень тяжелое.

-В клинике сделали рентген, на фото белые точки-это дробь и осколки от нее, в него стреляли, стреляли с близкого расстояния, - сообщили волонтеры. - Из хороших новостей-кости целы, челюсть не сломана; из плохих-все гниет, отек, воспаление, гниющие раны глубокие. Пока оперировать нельзя. По анализам тоже не все хорошо, скорее всего, на фоне воспаления.

Прогнозов волонтеры не дают, но обещают бороться за жизнь и здоровье собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кузбассе один пенсионер убил другого из-за женщины
В Кемерове достраивают кольцевую развязку на пересечении Химиков и Комсомольского
Топкинский район отмечает 95-летний юбилей
Из-за выступления известного исполнителя в Новокузнецке перекроют движение транспорта
Кузбассовец хотел сделать подарок жене и ограбил ломбард
В Кузбассе станет больше школьных автобусов и автомобилей скорой помощи
В Кузбассе пройдет фермерский фестиваль «СпелоЛето»
В Кузбассе драгдилеры продавали курительные смеси за криптовалюту
Звезда российской эстрады выступила в Кузбассе
В Кузбассе появилось 100 новых детских площадок
Первый «казачий» класс откроется в Кузбассе
В Кузбассе судебные приставы отправили на лечение больного туберкулезом
Кузбассовцы отдают предпочтение работе не по специальности
Метан из горных выработок: Следком озвучил одну из версий взрыва в Ленинске-Кузнецком
В Кузбассе завершены поиски пропавшей 17-летней девушки
Кузбассовца раздавила кабина КамАЗа
Преподаватель кузбасского вуза украла у коллег более 3 миллионов рублей
Россельхозбанк запускает акцию для держателей карт МИР-JCB
Известный уфолог уверен, что в Кузбассе нашли НЛО
Комиссия выясняет причины взрыва в доме в Ленинске-Кузнецком
Россельхозбанк поможет китайским инвесторам начать работу в ДФО
В Кемерове ограничат стоянку автотранспорта из-за фестиваля
В Белове выбрали мэра города
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Жертв серийного грабителя разыскивает полиция Кузбасса
В Ленинске-Кузнецком в частном доме взорвался газ
На новокузнецком оживленном перекрестке запретят движение