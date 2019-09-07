Сергей Цивилев проведет экскурсию по парку на месте сгоревшей «Зимней Вишни»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проведет экскурсию для областных и федеральных журналистов по парку на месте сгоревшей «Зимней Вишни». Уже стала известна дата открытия памятного места.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, глава региона 15 сентября готов провести экскурсию для представителей СМИ по парку. Он подробно расскажет, о каждом элементе нового места отдыха и этапах их создания.

Открытия сквера и горожане и те, чьи родственники волей случая оказались в Кемерове и погибли, ждут с нетерпением. Летом сквозь редкие щели многие пытались рассмотреть – а что же там будет. Благоустроители обещают, что все будет смотреться хорошо – в парке есть холмы и ровные поверхности, пешеходные дорожки, красивые деревья и кустарники, башня и часовня, 60 сосен, которые привезли из Германии и многое другое.

Напомним, что новое памятное место получило официальное название «Сквер Ангелов» - за это высказались депутаты Городского Совета.

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Кемеровские депутаты утвердили окончательное название сквера на месте «Зимней вишни»

Депутаты Кемеровского городского совета окончательно утвердили название сквера на месте «Зимней вишни». Он будет называться «Сквер ангелов».

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Родные жертв «Зимней вишни» обсудили строительство сквера на месте ТРЦ

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В планах строительства сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни» появились изменения

- Мы строим не просто сквер - это место светлой памяти во имя наших детей, во имя нашего будущего. Он должен быть наполнен детским смехом, поэтому там будет место и для малышей, и для мам с колясками, и для детей-школьников, - заметил Сергей Цивилев. (подробности)

Проект сквера на месте «Зимней вишни» разработал британский архитектор

Проект иностранца был представлен родственникам погибших, кемеровским архитекторам и властям. Видманн разработал сквер с разными актуальными архитектурными решениями. Так, он предлагает установить пятиметровую музыкальную башню, а также каменную стену с водопадом. Идея противопоставления воды огню понравилась всем присутствующим на презентации. Кроме того, по его замыслу, в сквере должны быть амфитеатр, лужайка и изогнутые тропинки, вокруг которых должны расти 60 сосен. (подробности)

В сквер на месте «Зимней вишни» привезут сосны из Германии

Площадь сквера составит два гектара - он будет разделен на тихую и активную зоны. В первой будут обустроены прогулочные дорожки и газоны, светомузыкальная башня, часовня и ротонда. Кроме того, здесь будут высажены 60 сосен в память о погибших во время пожара в торговом центре. (подробности)