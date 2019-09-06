Молодые горняки компании «СУЭК-Кузбасс» стали участниками международной экспедиции «Волховский фронт. Апраксин»

Экспедиция собрала более 650 человек – поисковиков из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Латвии и Литвы, а также 49 поисковых отрядов из 27 регионов России. Пятеро представителей компании «СУЭК-Кузбасс» вошли в состав сводного поискового отряда Кемеровской области "Земляк", объединившего также школьников и студентов вузов.

Поисковые работы велись на рубежах обороны Ленинграда – вся поверхность в этих лесных местах испещрена десятками тысяч воронок, окопов, ячеек, блиндажей, десятками километров ходов сообщения обоих противников. Только на территории урочища Вороново – сотни неучтенных братских и одиночных могил, десятки полковых и дивизионных кладбищ многочисленных соединений. В боях с сентября 1941 по январь 1944 г. здесь погибли по разным оценкам до 30 тысяч советских солдат.

Прежде чем начать поисковую работу на местности, нужно было пройти «Школу поисковика» - научиться работать с базами данных, обращаться с щупом и металлодетектором, читать солдатские медальоны. ФОТО: АО «СУЭК-Кузбасс»

Прежде чем начать поисковую работу на местности, нужно было пройти «Школу поисковика» - научиться работать с базами данных, обращаться с щупом и металлодетектором, читать солдатские медальоны. Как отмечают сами ребята, такой курс был просто необходим, прежде всего, для собственной безопасности - в земле находилось множество неразорвавшихся боеприпасов.

- Нашему отряду было дано задание вести раскопки в районе предполагаемого братского захоронения солдат, погибших летом 1943 года, - рассказывает участник экспедиции, мастер участка поверхностного бурения Управления дегазации и утилизации метана АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Сливко. - Конечно, когда своими глазами видишь буквально перепаханную взрывами землю, слышишь, как сходит с ума металлодетектор, обнаруживая повсюду «железо войны», находишь на глубине, начиная с полуметра, останки наших бойцов – начинаешь по-настоящему понимать весь героизм и трагизм знаменитой фразы из песни – «мы за ценой не постоим…». И еще уважать нынешних школьников, собиравших по крупицам все найденное на дне раскопок. А это морально очень непросто.

За время экспедиции кузбассовцам удалось обнаружить останки 15 воинов. А всего за две недели их было найдено 109.ФОТО: АО «СУЭК-Кузбасс»

За время экспедиции кузбассовцам удалось обнаружить останки 15 воинов. А всего за две недели их было найдено 109. Следуя словам Суворова «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат», на созданном рядом с урочищем мемориале состоялась торжественное захоронение безымянных останков погибших воинов. А те немногие, о ком удалось найти хоть какие-то сведения, будут преданы земле на своей малой родине.

Во время работы в поисковом отряде молодые горняки интересовались у поисковиков-старожилов – воевали ли в этих местах шахтеры? Выяснилось, что да. Они запомнились тем, что строили блиндажи в «раскоску», как крепили выработки в забоях. Это делало укрепления более устойчивыми к бесконечным артобстрелам. А еще искусно производили подкопы под вражеские позиции с последующим подрывом.

Назад ребята привезли несколько найденных артефактов для пополнения экспозиции музея шахтерской славы Кольчугинского рудника, посвященной Великой Отечественной войне. И намерены дальше заниматься поисковой работой. Тем более, что руководители «Поискового движения России» высоко оценили целеустремленность и добросовестность представителей компании «СУЭК-Кузбасс» заявив, что обязательно пригласят шахтеров будущей весной принять участие в работах по подъёму обнаруженного самолета и американского танка «Шерман».