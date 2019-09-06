Как провести выходные в Кемерове
У каждого свое видение
Открываем фестиваль короткометражного кино и анимации
С 2007 года в Кемерове проводится фестиваль короткометражного кино и анимации «Видение». За это время в нем приняли участие молодые режиссеры из более чем 30 стран мира. Неизменный слоган фестиваля - «Покажи свое видение мира!». Это призыв для каждого молодого режиссера воплотить свое мировоззрение в визуальную форму и поделиться им с аудиторией. Ну а зрительской аудитории остается только оценить, что в итоге получилось.
Программа фестиваля «Видение» всегда разнопланова и многогранна, а сам он длится не одну неделю. В сентябре зрители смогут увидеть конкурсные показы фильмов по пяти направлениям: игровое кино, неигровое кино, социальный ролик, музыкальный клип, анимационный фильм.
«Кузбасскино"
пр. Советский, 4
С 1 по 30 сентября, с 18.00 до 22.00
Вход свободный
В Кемерове, на площади Дворца культуры «Содружество» пройдет городской фестиваль народного творчества «День кедровой шишки»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Для тех, кто не успел набить шишки
Отмечаем окончание Орехового Спаса
В Кемерове, на площади Дворца культуры «Содружество» пройдет городской фестиваль народного творчества «День кедровой шишки». Его организовывают в городе уже третий год в рамках народных традиций Орехового Спаса. Проведение фестиваля связано с окончанием сбора кедровой шишки в Кузбассе.
В программу праздника войдет ярмарка кузбасских фермеров с продукцией из кедра, выставки-презентации мастеров прикладного творчества, конкурсы и выставки семейного творчества. А творческие коллективы города подарят участникам фестиваля свои лучшие, яркие народные песни и пляски.
День кедровой шишки - это возможность вспомнить русские традиции, провести последние теплые выходные и узнать, чем действительно богата сибирская природа.
Дворец культуры «Содружество»
ул. Новогодняя, 15а (автобус № 179, 197, 219 до остановки «Школа № 70»)
7 сентября, начало в 12.00
Вход свободный
Здравствуй, Светофорик
Ведем ребенка на детский мюзикл
Музыкальный театр Кузбасса приглашает на спектакль «Здравствуй, Светофорик!». Это сказка про лесных обитателей, которые переживают разные приключения, иногда веселые и забавные, а иногда совсем невеселые, потому что они еще не знают многих очень важных в нашей жизни вещей. Ведь если бы Мухоморик не пропускал занятий в школе и внимательно читал умные книжки, он не нажил бы себе столько неприятностей. И учитель Боровик не называл бы его обидным словом - шалопай, а красавица и модница Земляничка, конечно, пригласила бы его на свой день рождения, потому что она очень славная девочка и со всеми дружит. Да и товарищи его вовсе не в восторге от не таких уж безобидных шалостей этого непутевого неуча.
На помощь Мухоморику и всем ребятам приходит Светофор - строгий учитель, но и предмет его необходимо каждому знать на «отлично», потому что он называется «Правила дорожного движения», и нам они нужны каждый день, чтобы не попадать в такие ситуации, как Мухоморик.
Музыкальный, насыщенный танцевальными номерами спектакль «Здравствуй, Светофорик!» учит ребят правилам дорожного движения, играя с ними в увлекательную театральную игру.
Музыкальный театр Кузбасса
пр. Советский, 52
6 сентября, начало в 10.00 и 12.00
Цена билетов: 200 рублей
В музее-заповеднике пройдет фермерский фестиваль «СпелоЛето» - это совсем новое мероприятие, которые кемеровчане и другие жители еще не виделиФото: Роман ЗЛОБИН
СпелоЛето
«Томская писаница» приглашает на фермерский фестиваль
В музее-заповеднике пройдет фермерский фестиваль «СпелоЛето» - это совсем новое мероприятие, которые кемеровчане и другие жители еще не видели.
В этот день фермеры Кузбасса на территории «Томской писаницы» будут продавать свою продукцию, также планируются дегустации. Во время праздника ремесленники проведут для всех желающих мастер-классы. Будут организованы лекции, выступления творческих коллективов, пройдет фермерский квест.
- Также гостей ждут бесплатные угощения: полевая кухня и баран на вертеле, - рассказали в музее-заповеднике. - Все участники примут участие в розыгрыше призов от «Томской писаницы».
Музей-заповедник «Томская писаница»
Яшкинский район, деревня Писаная
14 сентября, начало в 12.00
Цена билетов: от 250 до 350 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU