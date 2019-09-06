Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Дог-фест и его друзья

Любуемся веселыми хвостиками и фотографируемся с мокрыми носиками!

Самые преданные друзья человека - это собаки. Они не только отличные защитники, но и компаньоны, и отличные слушатели. Собаки все-все понимают! Их владельцы признаются: они ни одного дня не могут прожить без своих веселых хвостиков! А потому с удовольствием гуляют и играют с ними.

Именно с такими - ответственными и доброжелательными - хозяевами повезло многим собакам. А хозяевам - с питомцами. И именно такие дружеские тандемы можно будет увидеть на городском фестивале DogFest. Его участники будут соревноваться в «Пич&Гоу», аппартовке и «Фрисби», а гостям разрешат не только погладить дружелюбных собак, но и сфотографироваться с ними.

Еще один сюрприз фестиваля - возможность пообщаться с владельцами собак и дрессировщиками. И, возможно, кто-то из гостей решится на ответственный шаг, и в его жизни тоже появится лучший друг - пес.

Стадион СОШ № 67

ул. Тольятти, 54

8 сентября, начало в 13.00

Вход для гостей свободный

Взнос за участие в соревнованиях: от 200 до 300 рублей

Каллиграфия - искусство четкого и красивого письма - была обязательным предметом в России до революции 1917 года.Фото: Евгения СИМОНОВА

Тонким перышком в тетрадь

Знакомимся с каллиграфией

Сегодня в любом магазине канцтоваров можно найти любые ручки: перьевые и шариковые, гелевые и капиллярные, для правшей и левшей. Увы, обилие разномастных ручек не гарантирует того, что у их обладателя будет красивый почерк. А ведь когда-то в школах были уроки каллиграфии!

Каллиграфия - искусство четкого и красивого письма - была обязательным предметом в России до революции 1917 года. Позже на место каллиграфии пришли уроки чистописания. Увы, в наше время также изучение каллиграфии в школьной программе не предусмотрено, а умение обращаться с пером и чернилами и вовсе стало большой редкостью.

На выставке из фондов музея-заповедника будут представлены около 50 предметов, посвященных истории славянского алфавита, обучению грамоте и чистописанию. Здесь можно будет увидеть старинные письменные принадлежности - чернильницы, перьевые ручки и даже учебник русской грамматики 1870 года и старославянскую азбуку, изданную на рубеже XIX - XX веков по образцу XVI века! Среди экспонатов - пособие по чистописанию и грамматика 1950 - 1960-х годов, а также образцы старинных печатных книг и листы с примерами оформления буквиц из оригинального альбома Стасова.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница: с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье: с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

В музее-заповеднике "Кузнецкая крепость" пройдут открытые городские соревнования по стрельбе из лука среди спортсменов-любителей «Кузнецкий стрелок-2019»Фото: Екатерина РОМАНОВА

Кто здесь самый меткий?

Учимся стрелять из лука и смотрим, как это делают другие

А знаете ли вы, что искусство стрельбы из лука до сих пор живо? Более того, со времен, например, Золотой Орды или Робина Гуда луки несколько изменились. Сегодняшнее оружие бьет точнее, изготавливается из современных прочных материалов и все так же популярно.

Чтобы убедиться в этом, достаточно прийти в музей-заповедник «Кузнецкая крепость» 8 сентября. Здесь в 10.00 начнутся Открытые городские соревнования по стрельбе из лука среди спортсменов-любителей «Кузнецкий стрелок-2019». Лучники из Новосибирска, Бердска, Кемерова, Барнаула, Горно-Алтайска будут состязаться в меткости. Соревнования обещают быть зрелищными!

К слову, если вы до сих пор видели лук только на картинке, обязательно примите участие в мастер-классе. Гарантируем: стрелять из лука по мишеням вам понравится!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

8 сентября, начало в 10.00

Вход на территорию музея - 20 рублей. Фотосессии, мастер-классы - бесплатно

Перебирая жемчужины песен и танцев

Наслаждаемся народными песнями и танцами

У каждого народа - своя культура, и самыми яркими ее проявлениями издавна считаются песни и танцы. Сегодня хранителями народной культуры стали творческие коллективы. Они не только берегут то, что передали предки, но и дополняют это современными элементами. Таков и Астраханский ансамбль песни и танца «Жемчужина Нижнего Поволжья». Самобытный профессиональный творческий коллектив на протяжении многих лет бережно хранит песенно-танцевальные и музыкальные традиции народов, проживающих на территории Астраханской области. Именно эта многонациональная тематика, богатая эмоциональная палитра делают ансамбль ярким и неповторимым, позволяют сохранять накопленный культурный потенциал.

К слову, сам коллектив ансамбля также многонационален, и, несмотря на разнообразие культур, здесь сумели создать уникальную общность артистов, каждый из которых участвует в создании красоты и гармонии единого целого.

В концертной программе зрителям представят зажигательные танцы - калмыцкий, татарский, азербайджанский, камаринскую и другие, а также прозвучат популярные русские и казачьи песни.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

7 сентября, начало в 19.00

Цена билетов: от 400 до 800 рублей