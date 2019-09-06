2019-09-06T12:29:49+03:00
Общество

В Кузбассе завершается подготовка жилых домов к зиме

В преддверии осенне-зимнего периода специалисты должны привести в порядок около 15,6 тысяч многоквартирных домов
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе завершается подготовка жилых домов к зиме.Фото: Пресс-служба АКОВ Кузбассе завершается подготовка жилых домов к зиме.Фото: Пресс-служба АКО
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Управляющие компании Кузбасса завершают подготовку жилых домов к отопительному сезону. Ежегодно к осенне-зимнему периоду допускают порядка 16,5 тысяч зданий.

Как отметила начальник областной Госжилинспекции Ирина Гайденко, летом и в начале сентября проводятся мероприятия по подготовке жилищного фонда к зиме: работники обслуживающих компаний делают не только опрессовку и промывку систем, но и решают другие задачи, выполнение которых позволяет сохранить работоспособность всего обслуживающего оборудования в зимний период. Это позволит, в том числе, избежать перерасхода тепловой энергии и доначислений гражданам платы за ЖКУ. Гарант проведенных работ – акт проверки и паспорт готовности к отопительному периоду.

В преддверии отопительного сезона инспекторы Госжилинспекции обследовали подвалы многоквартирных домов, чтобы убедиться в качестве содержания сетей, так как в их состав входят и общедомовые коммунальные сети. Специалисты осмотрели более 600 подвальных помещений таких зданий. В четверти из них найдены нарушения, в том числе и ввод устаревшего оборудования.

Также заведено 29 административных дел, связанных с невыполнением обязанностей управляющими компаниями. За непроведение гидравлических испытаний узлов ввода и систем отопления, промывки и регулировки систем отопления в многоквартирных домах УК грозит серьезный штраф. По данным ГЖИ, большая часть нарушений выявлена в Прокопьевске – 34, Кемерове – 25, Киселевске – 22, Новокузнецке –13, Междуреченске – 13, Ленинске-Кузнецком –11, Тайге – 11 и Белове – 9. Их компании обязаны устранить до начала отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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