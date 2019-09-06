Рок-группа «Пикник» посетит Кемерово

Знаменитая российская рок-группа «Пикник» в ноябре посетит Кемерово. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на одного из участников коллектива.

Турне пройдет под эгидой их 23-й студийной пластинки «В руках великана». Особенность этого тура в том, что в каждом городе музыканты будут искать по две девушки-актрисы, вместо одной, как делали раньше. Ежегодно они выполняют разные роли: живой виолончели, Красной принцессы и так далее. В этом году с ними выступят барабанщицы, которые в песне «Сияние» сыграют на металлических бочках.

Музыканты останутся верны традиции – они сделают из шоу спектакль с вымышленными героями, живущими в «мире» «Пикника». На сцене будут играть и полюбившиеся поклонникам персонажи – например, человек на ходулях – и новые герои, которых объединит образ великана. Этот мотив присутствует в одной из песен группы.

– В песне под «великаном» имеется в виду не физический персонаж, а некий повелитель театра, в котором мы живем, кукловод, движениям которого кто-то повинуется, а кто-то пытается сопротивляться. На сцене этот образ судьбы, предначертания будет визуализирован в виде великана с большим глазом вместо головы, который следит, чтобы его предначертания выполнялись вовремя, - объясняет значение мелодии бас-гитарист «Пикника» Марат Корчемный.

В программу войдут песни разных периодов. Как рассказывает музыкант, во время первых выступлений они смотрят на реакцию публики, тестируют репертуар. Если необходимо внести изменения, они это делают. На данный момент в планах группы исполнить пять новых композиций. Однако основное место в концерте займут старые песни, в том числе и «Королевство кривых», «У шамана три руки» и «Фиолетово-черный».

– Первая проба пера будет 5 октября в Великом Новгороде, всего же в графике значатся 80 городов, - уточнил Марат Корчемный.

Отметим, рок-шоу пройдет в Кемерове только в ноябре. За это время музыканты успеют полностью сформировать сет-лист концерта. Так что кузбасские зрители увидят полное, яркое и завершенное выступление любимых музыкантов.