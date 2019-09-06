2019-09-06T13:23:59+03:00
Звезды

Рок-группа «Пикник» посетит Кемерово

Концерт пройдет в ноябре
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Рок-группа «Пикник» посетит Кемерово.Фото: Группа "Пикник"/InstagramРок-группа «Пикник» посетит Кемерово.Фото: Группа "Пикник"/Instagram
Изменить размер текста:

Знаменитая российская рок-группа «Пикник» в ноябре посетит Кемерово. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на одного из участников коллектива.

Турне пройдет под эгидой их 23-й студийной пластинки «В руках великана». Особенность этого тура в том, что в каждом городе музыканты будут искать по две девушки-актрисы, вместо одной, как делали раньше. Ежегодно они выполняют разные роли: живой виолончели, Красной принцессы и так далее. В этом году с ними выступят барабанщицы, которые в песне «Сияние» сыграют на металлических бочках.

Музыканты останутся верны традиции – они сделают из шоу спектакль с вымышленными героями, живущими в «мире» «Пикника». На сцене будут играть и полюбившиеся поклонникам персонажи – например, человек на ходулях – и новые герои, которых объединит образ великана. Этот мотив присутствует в одной из песен группы.

– В песне под «великаном» имеется в виду не физический персонаж, а некий повелитель театра, в котором мы живем, кукловод, движениям которого кто-то повинуется, а кто-то пытается сопротивляться. На сцене этот образ судьбы, предначертания будет визуализирован в виде великана с большим глазом вместо головы, который следит, чтобы его предначертания выполнялись вовремя, - объясняет значение мелодии бас-гитарист «Пикника» Марат Корчемный.

В программу войдут песни разных периодов. Как рассказывает музыкант, во время первых выступлений они смотрят на реакцию публики, тестируют репертуар. Если необходимо внести изменения, они это делают. На данный момент в планах группы исполнить пять новых композиций. Однако основное место в концерте займут старые песни, в том числе и «Королевство кривых», «У шамана три руки» и «Фиолетово-черный».

– Первая проба пера будет 5 октября в Великом Новгороде, всего же в графике значатся 80 городов, - уточнил Марат Корчемный.

Отметим, рок-шоу пройдет в Кемерове только в ноябре. За это время музыканты успеют полностью сформировать сет-лист концерта. Так что кузбасские зрители увидят полное, яркое и завершенное выступление любимых музыкантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эрленд Лу: Я готов выступить в поддержку Байкала, если у озера снова возникнут проблемы
Автор бестселлера "Наивно. Супер" рассказал о норвежской системе воспитания; о своей готовности выступить за природу Сибири; и о том, что скандинавский Карлсон - совсем не сволочь [эксклюзив KP.RU]
Новости 24
В Кузбассе драгдилеры продавали курительные смеси за криптовалюту
Звезда российской эстрады выступила в Кузбассе
В Кузбассе появилось 100 новых детских площадок
Первый «казачий» класс откроется в Кузбассе
В Кузбассе судебные приставы отправили на лечение больного туберкулезом
Кузбассовцы отдают предпочтение работе не по специальности
Метан из горных выработок: Следком озвучил одну из версий взрыва в Ленинске-Кузнецком
В Кузбассе завершены поиски пропавшей 17-летней девушки
Кузбассовца раздавила кабина КамАЗа
Преподаватель кузбасского вуза украла у коллег более 3 миллионов рублей
Россельхозбанк запускает акцию для держателей карт МИР-JCB
Известный уфолог уверен, что в Кузбассе нашли НЛО
Комиссия выясняет причины взрыва в доме в Ленинске-Кузнецком
Россельхозбанк поможет китайским инвесторам начать работу в ДФО
В Кемерове ограничат стоянку автотранспорта из-за фестиваля
В Белове выбрали мэра города
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Жертв серийного грабителя разыскивает полиция Кузбасса
В Ленинске-Кузнецком в частном доме взорвался газ
На новокузнецком оживленном перекрестке запретят движение