Битва матрешек прошла в Кузбассе

В Кузбассе состоялось праздничное мероприятие «Матрешки-батл». Его участниками стали жители одного из районов региона.

В субботу, 7 сентября, Топкинский район отмечал свой юбилей - 95 лет с момента основания. В этот день на Комсомольской площади прошел массовый праздник «Топкинский разгуляй».

Его участниками стали сборные команды сельских поселений. Они состязались в создании лучших костюмов, которые оценили в рамках мини-шоу «Вся наша жизнь - театр!», и изготовлении композиций из воздушных и гелиевых шаров. Также гости праздника оценили блюда команд в номинации «Народная кухня» и ведущих развлекательно-игровых программ «Делу время - потехе час!».

Матрешки танцевали, пели и состязались в кулинарном искусстве. ФОТО: пресс-служба администрации Топкинского района.

Однако самым зрелищным событием стал конкурс «Матрешки-батл». Местные жительницы в образе русской матрешки выполнили необычные задания. Они сразились в частушечных состязаниях, перенесли воду на коромысле и исполнили парный танец. Отдельно жюри оценило костюмы участниц.

По данным администрации Топкинского района, для гостей также была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа: выставка декоративно-прикладного творчества, ярмарка продукции предпринимателей Топкинского муниципального района и различные мастер-классы.

Открытие скульптурной композиции. ФОТО: пресс-служба администрации Топкинского района.

Не обошлось в юбилейный для Топкинского района день и без подарков. Так, в сквере Любви, семьи и верности появилась скульптурная композиция, олицетворяющая дружную семью, основанную на любви и уважении.

Завершилось праздничное мероприятие выступлением кавер-группы «Мы - русские» и красочным фейерверком.