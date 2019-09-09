2019-09-09T13:57:11+03:00
Общество

Сентябрьский туман и зона ожидания: пилот снял на видео посадку самолета в новокузнецком аэропорту

Кадры с высоты птичьего полета восхитили подписчиков [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Сентябрьский туман и зона ожидания: пилот снял на видео посадку самолета в новокузнецком аэропорту. ФОТО: кадр видео youtubeСентябрьский туман и зона ожидания: пилот снял на видео посадку самолета в новокузнецком аэропорту. ФОТО: кадр видео youtube
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Пилот гражданского самолета показал, как выглядит Новокузнецк, накрытый шапкой тумана. Видео приземления самолета в аэропорту имени Волынова пилот разместил в соцсетях.

Видеоролик, снятый из кабины пилота, появился на YouTube. На кадрах видно, как самолет приближается к аэропорту, но не может зайти на посадку из-за образовавшегося тумана. В течение некоторого времени он находится в зоне ожидания, а потом, дождавшись своей очереди, заходит на посадку.

Сентябрьский туман и зона ожидания: пилот снял на видео посадку самолета в новокузнецком аэропорту.Видео: youtube, Павел Цуран.

- Ни разу не был в кабине ВС, а так хочется посмотреть??? Тогда тебе сюда! – таким призывом сопроводил автор, Павел Цуран, свое видео.

Подписчики оценили золотистый туман, снятый с высоты птичьего полета и оставили лишь восторженные комментарии.

- Новокузнецкие сентябрьские туманы… Летите под утро в Кузню - берите с собой любимую книжку и плед! – заметил один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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