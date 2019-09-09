Tele2 сделает понедельники кемеровчан приятными

Кузбасс– Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, проводит акцию«Понедельники Tele2». Компания вводит новый обычай в жизни абонентов Tele2, способный превратить самый трудный день недели в приятный. По понедельникам клиенты оператора из Кузбасса смогут выпить бесплатный кофе в сети кофеен Coffeeman в областном центре и получить второй билет в кино в подарок в киноцентре «Космос-Премьер».

«Понедельники Tele2» – часть стратегии lifestyleenabler, в рамках которой оператор вместо множества бонусов в разных категориях предлагает клиентам по-настоящему ценные подарки. Tele2 поддерживает стиль жизни абонентов и запускает уникальные программы в партнерстве с лидерами других отраслей. На этот раз Tele2 запускает проект, цель которого – предложить кемеровчанам по-новому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный.

По понедельникам клиенты оператора из Кузбасса смогут выпить бесплатный кофе и получить второй билет в кино в подарок. ФОТО: пресс-служба ООО "Т2 Мобайл"

Преимущества акции «Понедельники Tele2» будут доступны кемеровским клиентам оператора с 9сентября, а получить первые промокоды на приятные подарки можно уже сегодня. Абонентам Tele2 не нужно выбирать подарок – каждый понедельник они могут воспользоваться сразу двумя предложениями партнеров: бесплатный кофе с собой в сети кофеен Coffeeman и второй билет в кино в подарок при покупке в кассе киноцентра «Космос-Премьер» (ул. 50 лет Октября, д. 28) билета на киносеансы, идущие в понедельник.

Чтобы принять участие в программе, клиентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора, начиная с 5 сентября. Промокоды выдаются в период со вторника по понедельник включительно и могут быть использованы для получения подарка в ближайший понедельник. Акция «Понедельники Tele2» действует для кемеровских абонентов с 9 сентября и по 14 октября 2019 года включительно. Подробные условия –на tele2.ru.

Адреса кофеен Coffeeman, участвующих в программе «Понедельники Tele2»:

• г. Кемерово, пр. Октябрьский, 80

• г. Кемерово, ул. 50л. Октября, 17

• г. Кемерово, пр. Ленина 93/3

• г. Кемерово, пр. Ленинградский, 28в, гипермаркет «Лента»

• г. Кемерово, пр. Химиков, 39, ТРЦ «Променад 2»

• г. Кемерово, ул. Мичурина, 21