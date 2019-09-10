2019-09-10T08:03:40+03:00
Происшествия

Трое кузбассовцев до смерти забили пенсионера из-за упавшего телевизора

До этого мужчина вместе с ними распивал спиртное
Екатерина РОМАНОВА
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Трое кузбассовцев до смерти забили пенсионера из-за упавшего телевизораТрое кузбассовцев до смерти забили пенсионера из-за упавшего телевизораФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Одна женщина и двое мужчин забили до смерти своего гостя за то, что он случайно уронил телевизор. Чтобы отвести от себя подозрение, они сообщили о якобы обнаруженном ими теле в полицию.

В октябре 2018 года 33-летняя жительница Тайги и ее сожитель распивали спиртные напитки. Вместе с ними временно проживал знакомый – в тот день он вернулся домой не один, а с 67-летним пенсионером, с которым познакомился на улице. Вчетвером они продолжили застолье. В какой-то момент гость пошатнулся и уронил телевизор. Это совсем не понравилось хозяевам квартиры, и они втроем принялись избивать его, а когда мужчина потерял сознание, отнесли в ванную комнату. Утром они обнаружили гостя мертвым.

Преступная троица разработала план: они вынесли тело пенсионера на улицу и оставили возле подъезда, а потом женщина позвонила в полицию и сообщила, что якобы обнаружила возле подъезда труп. Тем не менее, следователи быстро установили, кто же причастен к преступлению. А позже выяснилось, что один из злоумышленников причастен к еще одному преступлению: он похитил мобильный телефон у девушки. Она уронила сотовый в траву и попросила 27-летнего мужчину помочь найти его.

- Приговором суда 27-летнему мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, 33-летней женщине – восьми лет в колонии общего режима, 33-летнему мужчине – восьми лет в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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