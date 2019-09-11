Скончалась пострадавшая от взрыва газа в Ленинске-Кузнецком пенсионерка

Жительница Ленинска-Кузнецкого, в чьем доме по улице Воронежской произошел взрыв, скончалась. В результате инцидента она получила тяжелые ожоги.

Врачи не смогли спасти 63-летнюю пенсионерку, хотя несколько дней боролись за ее жизнь. Общественники, в свою очередь, объявили о сборе крови для потерпевшей, но ничего не помогло. Осведомленный источник в медицинских кругах сообщил, что женщина умерла.

Взрыв газа произошел 5 сентября в доме с печным отоплением. Хозяйка хотела растопить печь, когда внезапно раздался хлопок. Предположительно причиной мог быть метан - в данном районе имеются выработки угольных шахт.

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