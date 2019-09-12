Деньги тают вместе с горками: Сергей Кузнецов против лишних трат на зимние забавы в Новокузнецке

Каждый год зимой Новокузнецк делится на два лагеря: часть горожан требует больших и красивых снежных городков, а часть возмущается, что деньги тратятся зря. Глава города предложил новокузнечанам решить: какими будут снежные городки в этом году.

Вопрос, какими будут снежные городки и елки грядущей зимой, главе Новокузнецка задала одна из жительниц города. Ее интересует: порадуют ли елки и горки в этом году новокузнечан?

- Нам нужно вместе с горожанами определиться: либо мы выделяем деньги и оформляем снежные городки, елки и все остальное. И потом нас никто не упрекает, что мы потратили деньги на огни новогодние и игрушки, - сказал Сергей Кузнецов в эфире передачи «Утро с мэром». - Либо договариваемся, и эти деньги не выделяем, а направляем их решение проблем во дворах города, детсадах и так далее.

Мэр отметил, что только на обустройство снежного городка в Центральном районе необходимо выделить из бюджета больше трех миллионов рублей. В остальных районах суммы немного скромнее. Но в общей сложности порядка 12 миллионов рублей по весне «растают» вместе с горками и снежными фигурами. Кроме того, на снежные городки и елки постоянно покушаются то хулиганы с зажигалками, то нетрезвые личности, окропляющие желтым цветом фигуры, то вандалы, которые разрушают фигуры. Однако совсем без снежных городков и елок Новокузнецк не останется.

- Я прошу провести опрос и предложить варианты: делаем мы скромно и экономично или богато, - отметил Сергей Кузнецов. – Я не буду делать большие горки, потому что это опасно. У нас будут стоять стандартные горки, на которых будут кататься дети, и при этом они останутся живыми и веселыми.