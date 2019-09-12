2019-09-12T10:57:54+03:00
Общество

Лукерия Ильяшенко встретила в Кузбассе йети

Актриса пять дней прожила в сибирской тайге
Яна ПОПОВА
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Лукерия Ильяшенко встретила в Кузбассе йети.Фото: Лукерья Ильяшенко/ InstagramЛукерия Ильяшенко встретила в Кузбассе йети.Фото: Лукерья Ильяшенко/ Instagram
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Популярная актриса Лукерия Ильяшенко этим летом попыталась покорить непроходимую сибирскую тайгу. Все это ради того, чтобы встретиться лицом к лицу с кузбасским снежным человеком.

В путешествие актриса отправилась не одна. Компанию ей составил шоумен Владимир Маркони. Вместе они сплавились по реке Мрассу, прошли пешком десятки километров по тайге и погрузились с аквалангом в одно из озер бывшего карьера Темиртау.

– Действительно, очень красивые места. Я такого никогда не видела. Хотя я человек насмотренный, что касается географии. Но вы понимаете, в чем дело: память так устроена, что она намеренно вытесняет все стрессовые моменты, поэтому названия гор, рек, местности я не запомнила, – с улыбкой рассказывает Лукерия Ильяшенко.

Однако самое сложное испытание – отказ от мобильного телефона. Как рассказала сама актриса, первое время ей очень хотелось проверить ленту в социальных сетях, прочесть очередную рецензию на фильм или полистать один из новостных сайтов.

И все не напрасно. Хотя в самой чаще леса Лукерия так и не повстречала снежного человека, домой она привезла плюшевую копию – мягкую игрушку в виде йети с длинной белой шерстью и синим лицом.

Отметим, поездка проходила в рамках реалити-шоу «Мама Russia». Лукерия Ильяшенко и Владимир Маркони покорили непроходимую сибирскую тайгу. О том, как это было, зрители узнают 28 сентября в эфире телеканала ТВ-3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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