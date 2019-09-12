Дожди и заморозки до конца недели: хмурая осень пришла в Кузбасс

Если вы собирались копать картошку в эти выходные, стоит скорректировать планы. Синоптики обещают дожди и заморозки, которые не отступят до самого конца недели.

Зарядившие дожди и не собираются в ближайшее время покидать Кузбасс. Заморозки до -5 градусов, порывистый ветер и дожди - все это ожидается в Кузбассе до самого конца недели. Так, в пятницу, 13 сентября, днем воздух в регионе прогреется до +6… +11 градусов. Весь день будут идти дожди, а по югу области - и ночью. К слову, ночью местами ожидаются заморозки - до -5 градусов. В большинстве же районов ночная температура будет держаться в пределах 0… +5.

Суббота принесет чуть больше тепла - до +13 градусов. Северо-западный ветер будет менять направление на западное, однако его порывистый - до 14 метров в секунду - характер сохранится. Днем ожидаются небольшие и умеренные дожди, которые будут идти на юге региона и ночью. Температура опустится до 0… +5 градусов, а местами и до -3.

В воскресенье будет еще теплее: до +16. Порывистый ветер сменит направление на юго-восточное. Днем ожидаются небольшие дожди, однако ночью вероятность осадков невелика. Кстати, к ночи столбики термометров опустятся до +2… +7.

Первый рабочий день следующей недели будет по-осеннему теплым, без осадков. Воздух днем прогреется до +18 градусов, а юго-восточный ветер слегка успокоится: его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Ночь также ожидается более теплой: +3… +8, вероятность осадков крайне мала.