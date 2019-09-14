Знаменитый во всем мире кузбасский хоккеист Сергей Бобровский спел хит «Сектора газа» «Пора домой». Видеозапись исполнения он разместил на своей страничке в соцсети.

Коренной новокузнечанин, вратарь американского клуба «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский чаще выкладывает фотографии с тренировок или текущих игр. Однако недавно он удивил пользователей своим исполнением старой песней из далеких 90-х.

sergeibobrovsky Знаменитый хоккеист из Кузбасса Сергей Бобровский спел хит Сектора газа .

– Лето прошло весело. Сейчас пришло время хорошо поработать, – написал под публикацией Сергей Бобровский.

Подписчики и фанаты спортсмена отметили, что очень рады веселому настрою Сергея и пожелали ему удачного сезона.

– Обалдеть. Я думала – это мое детство в Воронеже, а нет. «Сектор газа» жив! Удачи в новом сезоне. Вперед, пантеры! – пишут пользователи в комментариях к видео.

Напомним, Сергей Бобровский выступал за «Коламбус» с 2013 года. В прошлом сезоне (2018-2019) новокузнечанин провел 62 матча регулярного чемпионата НХЛ, при этом, одержал 37 побед при 91,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,58. Летом стало известно, что хоккеист перешел во «Флориду Пантерз», с которым он проведет ближайшие семь лет. Его зарплата составит 10 миллионов долларов в год