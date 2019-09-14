Знаменитый хоккеист из Кузбасса Сергей Бобровский спел хит «Сектора газа»
Знаменитый во всем мире кузбасский хоккеист Сергей Бобровский спел хит «Сектора газа» «Пора домой». Видеозапись исполнения он разместил на своей страничке в соцсети.
Коренной новокузнечанин, вратарь американского клуба «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский чаще выкладывает фотографии с тренировок или текущих игр. Однако недавно он удивил пользователей своим исполнением старой песней из далеких 90-х.
– Лето прошло весело. Сейчас пришло время хорошо поработать, – написал под публикацией Сергей Бобровский.
Подписчики и фанаты спортсмена отметили, что очень рады веселому настрою Сергея и пожелали ему удачного сезона.
– Обалдеть. Я думала – это мое детство в Воронеже, а нет. «Сектор газа» жив! Удачи в новом сезоне. Вперед, пантеры! – пишут пользователи в комментариях к видео.
Напомним, Сергей Бобровский выступал за «Коламбус» с 2013 года. В прошлом сезоне (2018-2019) новокузнечанин провел 62 матча регулярного чемпионата НХЛ, при этом, одержал 37 побед при 91,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,58. Летом стало известно, что хоккеист перешел во «Флориду Пантерз», с которым он проведет ближайшие семь лет. Его зарплата составит 10 миллионов долларов в год
ИСТОЧНИК KP.RU