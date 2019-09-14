В Кузбассе появится закон об экологическом воспитании детей

В Кузбассе разрабатывают законопроект об экологическом воспитании детей. На данный момент первый вариант проекта находится на экспертизе в правовом управлении администрации региона.

Инициатором проекта стал председатель Совета народных депутатов Вячеслав Петров. Теперь в областном парламенте ведется работа по проектированию регионального закона «Об экологическом образовании, воспитании и формировании экологической культуры в Кемеровской области».

По данным Совета народных депутатов, на сегодняшний день создана рабочая группа, в состав которой вошли представители профильных комитетов Совета, департаментов образования и науки, природных ресурсов и экологии, промышленности, лесного комплекса, юристы, ученые, эксперты Общественной палаты. Инициаторы законопроекта убеждены, что именно экологическое воспитание является основным принципом охраны окружающей среды.

– Принятие законопроекта создает нормативную правовую базу, направленную на формирование в Кузбассе системы всеобщего и комплексного экологического образования, формирование экологической культуры в обществе, воспитание бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов, повышение эффективности государственной политики в области охраны окружающей среды, – утверждает руководитель рабочей группы, заместитель председателя областного Совета Юрий Скворцов.

Сейчас проект находится на юридической экспертизе в правовом управлении администрации региона. Если он получит все необходимые положительные заключения, законопроект может быть вынесен на рассмотрение депутатами уже на ближайшей сессии.