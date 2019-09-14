Сергей Цивилев высадил деревья возле кадетского училища в Кемерове

Кузбассовцы присоединились к всероссийской акции «Живи, лес!» и высадили более 450 тысяч деревьев. Активное участие в акции принял Сергей Цивилев: вместе с кадетами он высаживал ели возле Президентского кадетского училища.

Вместе с воспитанниками Президентского кадетского училища Сергей Цивилев высаживал деревья. ФОТО: пресс-служба АКО

По 50 елей и пихт, 20 яблонь, по 10 саженцев березы и ивы утром в субботу, 14 сентября высадили кадеты и волонтеры возле Президентского кадетского училища. Присоединился к ребятам и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Наравне со всеми он высаживал деревья.

ВО время посадки деревьев. ФОТО: пресс-служба АКО

- Эта традиционная российская акция близка каждому кузбассовцу, потому что мы активно внедряем новую программу «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». Деревья – это легкие региона, которые улучшают экологию. И каждое новое растение – это бессрочный вклад жителей в наше общее дело. Важно, что сегодня в посадках участвовали воспитанники Президентского кадетского училища. С малых лет мы прививаем им любовь к природе, к своему краю, к простым добрым делам, которые будут жить долгие годы, – отметил Сергей Цивилев.

Полторы сотни деревьев украсили территорию училища. ФОТО: пресс-служба АКО

К слову, традиционно акция «Живи, лес!» проходит с 1 сентября по 31 октября. Однако в этом году решено немного сократить время акции – до 1 октября. За это время на территории лесного фонда и в населенных пунктах Кузбасса планируется высадить 475,5 тысячи деревьев и кустарников.