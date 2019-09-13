2019-09-13T07:46:47+03:00
Общество

Три новых детсада готовятся к открытию в Кузбассе

Всего же в 2021 году в Кузбассе появятся 27 детских садов
ЯНА ПОПОВА
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Три новых детсада готовятся к открытию в Кузбассе. ФОТО: Instagram Глеба ОрловаТри новых детсада готовятся к открытию в Кузбассе. ФОТО: Instagram Глеба Орлова
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В Кузбассе планируется открыть 27 новых детских садов к 2021 году. На сегодняшний день уже готовятся к сдаче три объекта.

Строительство осуществляется за счет государственного и областного бюджетов. Проект был разработан по поручению президента и выполняется в рамках нацпроекта «Образование». Так, к 2021 году новые детские сады смогут принять почти пять тысяч детей.

Сейчас в Кузбассе находятся на стадии завершения строительства три детских сада. Об этом в соцсети сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Глеб Орлов.

Он рассказал, что самая высокая готовность - в поселке Трудармейский, где завершается строительство дошкольного учреждения на 180 мест. Внутри выполнены все работы. Сейчас идет благоустройства двора и близлежащей территории.

«Жители поселка давно ждали открытия детского сада. Тем самым создаем условия для дошкольного образования детей до трех лет, содействуем занятости женщин», - пишет на своей странице в соцсети Глеб Орлов.

Строится детский сад и в Киселевске. Он рассчитан на 209 мест, 102 из которых для детей от 2 месяцев до 3 лет. Здание построено по современным стандартам, есть бассейн для занятий плаванием.

Строительство гурьевского детского сада также практически завершено, а ведь еще в январе на месте здания был котлован! В скором времени здесь разместятся 140 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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