В Кемерове в парке имени Веры Волошиной в четверг вечером сгорела детский аттракцион – игровой лабиринт. Момент поджога запечатлела камера видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/731813" frameborder="0"></iframe> Пожар в игровом лабиринте в кемеровском парке устроили подростки..Видео: камера наблюдения.

Камера зафиксировала, как к аттракциону, пошатываясь, идет подросток. Он оглядывается вокруг, а потом подходит к лабиринту с невидной для камеры стороны. Однако сквозь сетку видно, как вспыхивает огонь. Подросток вновь появляется в зоне видимости камеры лишь через пару минут, убеждается, что огонь точно горит, и уходит. Затем в кадре появляются молодой человек с девушкой: они наблюдают за тем, как разгорается огонь в лабиринте, а потому уходят в ту же сторону, что и поджигатель.

- Аттракцион в дождливую, холодную погоду не работает. А сейчас и сезон уже завершается. Поэтому рядом никого не оказалось, - рассказал осведомленный источник. – Мы уже знаем, что в этот же вечер было взломано кафе напротив лабиринта. Те, кто проник туда, выпили алкоголь и закусили. Скорее всего, это были те же подростки, которые подожгли аттракцион.

Сейчас личности тех, кто поджог детский игровой лабиринт, устанавливаются. Также выясняются все обстоятельства пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/731799" frameborder="0"></iframe> Пожар в игровой комнате в кемеровском парке.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово

Напомним, пожар в парке имени Волошиной случился вечером 12 сентября. Аттракцион сгорел полностью. Предварительной причиной специалисты называют неосторожное обращение с огнем.