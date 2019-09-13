2019-09-13T08:06:02+03:00
Происшествия

Пожар в игровом лабиринте в кемеровском парке устроили подростки

Момент поджога запечатлела камера наблюдения [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Пожар в игровом лабиринте в кемеровском парке устроили подростки. ФОТО: кадр видео камеры видеонаблюдения.Пожар в игровом лабиринте в кемеровском парке устроили подростки. ФОТО: кадр видео камеры видеонаблюдения.
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В Кемерове в парке имени Веры Волошиной в четверг вечером сгорела детский аттракцион – игровой лабиринт. Момент поджога запечатлела камера видеонаблюдения.

Пожар в игровом лабиринте в кемеровском парке устроили подростки..Видео: камера наблюдения.

Камера зафиксировала, как к аттракциону, пошатываясь, идет подросток. Он оглядывается вокруг, а потом подходит к лабиринту с невидной для камеры стороны. Однако сквозь сетку видно, как вспыхивает огонь. Подросток вновь появляется в зоне видимости камеры лишь через пару минут, убеждается, что огонь точно горит, и уходит. Затем в кадре появляются молодой человек с девушкой: они наблюдают за тем, как разгорается огонь в лабиринте, а потому уходят в ту же сторону, что и поджигатель.

- Аттракцион в дождливую, холодную погоду не работает. А сейчас и сезон уже завершается. Поэтому рядом никого не оказалось, - рассказал осведомленный источник. – Мы уже знаем, что в этот же вечер было взломано кафе напротив лабиринта. Те, кто проник туда, выпили алкоголь и закусили. Скорее всего, это были те же подростки, которые подожгли аттракцион.

Сейчас личности тех, кто поджог детский игровой лабиринт, устанавливаются. Также выясняются все обстоятельства пожара.

Пожар в игровой комнате в кемеровском парке.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово

Напомним, пожар в парке имени Волошиной случился вечером 12 сентября. Аттракцион сгорел полностью. Предварительной причиной специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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