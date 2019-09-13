+5000 к «зеленой карме» Кузбасса: компания «Стройсервис» высаживает сосны и березы в Киселевске

Угольный Кузбасс должен оставаться зеленым – в этом уверены сотрудники компании «Стройсервис». А потому этой осенью они намерены высадить 5000 молоденьких сосенок и березок.

В ближайшие дни зеленый фонд города Киселевска пополнят 5000 берез и сосен. Их будут высаживать в поддержку губернаторской программы «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». Рекультивацией земель и высадкой деревьев уже занимаются специалисты «Шахты №12» компании ЗАО «Стройсервис». Первая тысяча деревьев уже высажена на рекультивированных землях шахты, а в ближайшие дни молоденькие деревца обретут новый дом на территории отвалов «Южного поля».

Вот так к месту посадки доставляют молоенткие деревца. ФОТО: Алексей Иванов.

- Шахта №12» уже несколько лет планомерно выполняет свою программу по озеленению города, - говорит ведущий специалист по экологическому надзору «Шахты №12» Елена Урбан. - По итогам 2019 года будет высажено 10000 деревьев разных пород. В прошлом году Киселевску было передано более 30 гектаров восстановленных земель, на которых высажено 22 тысячи саженцев. После посадки деревья не остаются без присмотра. Летом за ними ухаживает отряд «Подросток», состоящий из детей сотрудников «Шахты №12».

Тысяча деревьев уже обрела новый дом.ФОТО: Алексей Иванов.

К слову, только высадкой деревьев экологи предприятия не собираются ограничиваться. Они постоянно находятся в поиске новых методов восстановления нарушенных земель. Например, в 2016 году на участке в 200 квадратных метров сотрудники Кемеровского сельхозинститута вместе с Советом молодых специалистов «Шахты №12» высадили гречиху и клевер луговой. В качестве удобрения использовали гидрогель, помогающий удерживать длительное время влагу в почве. Специалисты провели расчеты и уверены: постепенно отмершая наземная часть растений сформирует органическое вещество, которое в дальнейшем станет основой для плодородного слоя земли.