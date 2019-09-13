2019-09-13T12:11:57+03:00
Общество

В детсады и больницы Кузбасса пришло тепло

Губернатор дал старт отопительному сезону в Кузбассе
Екатерина РОМАНОВА
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В детсады и больницы Кузбасса пришло тепло. ФОТО: пресс-служба АКОВ детсады и больницы Кузбасса пришло тепло. ФОТО: пресс-служба АКО
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13 сентября стартовал отопительный сезон в Кузбасса. По распоряжению губернатора, первым тепло стали подавать в детские сады, школы и медицинские учреждения.

Уже становятся теплыми батареи в объектах соцкультбыта Кемерова, Крапивинского района, Калтана, Осинников, Междуреченска и Мысков. В субботу тепло должно прийти в Тайгу, а в ближайшие три дня и в остальные территории области.

- Поэтапное подключение связано с постепенным наращиванием нагрузок на котельные и сети. Это помогает избежать аварийных ситуаций, - отмечает пресс-служба администрации Кемеровской области. - В период подачи тепла жильцам домов с центральным отоплением нужно проверить стояки и радиаторы в квартирах. При появлении повреждений необходимо поставить в известность управляющую компанию.

К слову, на сегодняшний день все теплоэлектростанции и котельные региона имеют запас угля, который в четыре раза превышает норматив. В общей сложности это 638 тонны. При этом модульные котельные отдаленных котельных Таштагольского района, которые обслуживают детские сады и школы, обеспечены топливом на весь сезон. По данным администрации Кузбасса, это 1,2 тыс. тонн сортового калиброванного угля и почти 100 тонн пеллет местного производства. Пробную топку модульных котельных уже провели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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