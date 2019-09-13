Яркие и интересные выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

А может, пауки - это не так страшно?

Знакомимся с интересными фактами о восьминогих.

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества приглашает познакомиться… да-да, с пауками! Возможно, что после этого вы перестанете их бояться.

На познавательном занятии «Чудо в паутине» участники услышат об одном из самых древнейших обитателей нашей планеты, главная особенность которых - это способность плести паутину. Дети узнают о том, что пауки не насекомые и некоторые из них устраивают настоящую засаду, что самый большой паук на Земле - это гигантский птицеед, он достигает в диаметре 28 сантиметров (интересно, это с учетом длины лапок или без?), а самый маленький паук - пату марплези, он меньше одного (!) миллиметра в диаметре, и еще много интересных фактов о пауках и паукообразных.

Также ведущий расскажет о самой славной и умной паучихе в мире - Шарлотте, героине из сказки «Паутинка Шарлотты» американского писателя Элвина Уайта, которая жила в хлеву и не раз спасала жизнь своему лучшему другу - поросенку Уилбуру. В финале ведущий предложит детям творческий мастер-класс «Веселый паучок».

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества на Арочной

ул. Арочная, 21а

14 сентября, с 11.00 до 12.00

Вход свободный

А может, пауки - это не так страшно?Фото: Екатерина РОМАНОВА

И огонь, и вода

Идем на выставку в музей.

В Кемеровском областном музее ИЗО работает выставка «Огонь и вода. Образы стихий в христианском искусстве. Памятники XV - начала XX века». Поверьте, это очень интересно!

На выставке представлено около 70 разнообразных и редких произведений русского и европейского искусства конца XVI - начала XX века из собрания Музея имени Андрея Рублева и Частного музея русской иконы. Помимо икон в экспозицию вошли произведения графики, монументальной живописи и декоративно-прикладного искусства.

Как рассказали в музее, огонь - один из основных элементов сакрального пространства христианского храма. Разнообразие смыслов и значений огня в христианской культуре огромно: огонь жертвенный, чудесный, карающий, огонь адского пламени, огонь как символ присутствия Бога. Посредством огня всесожжения ветхозаветные патриархи приносили благодарственные жертвы Всевышнему, огнем Господь разрушил Содом и Гоморру, в огне Неопалимой купины Бог явился Моисею на колеснице, объятой пламенем и т.д.

Вода же - это та стихия, из которой по замыслу Создателя появились первые живые существа. Она же выступает и как орудие Божьего гнева в истории Всемирного потопа. В Новом Завете значение воды обретает более глубокое философское и гуманистическое наполнение. Это прежде всего символ духовного очищения, связанный с Крещением Господним - одним из важнейших событий, о котором повествуют все евангелисты…

Впрочем, рассказывать долго, лучше сходить и все увидеть своими глазами.

Музей изобразительных искусств

пр. Советский, 48

11 - 18 сентября, вторник - воскресенье, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 130 до 200 рублей

И огонь, и вода. ФОТО: пресс-служба АКО

Кенгуру, аллигаторы и настоящее сафари-шоу

Итальянский цирк открывает гастроли в Кемерове.

Всемирно известный итальянский цирк с программой «Слоны и тигры» открывает гастроли в Кемерове.

Мы приоткроем для вас занавес самого яркого события года, вас ждет удивительная шоу-программа. Гигантские императорские слоны и величественные тигры, покорившие Рим, - экзотическое шоу с аллигаторами, удавами, анакондами и питонами - это лишь часть развлекательной программы. Также зрители увидят настоящее сафари-шоу, а участниками будут бизоны, зебры, кенгуру и, конечно же, страусы. Порадуют зрителей и статные четвероногие любимцы - лошади и верблюды.

Ауру веселья на манеже Кемеровского цирка создаст легендарный итальянский клоун Corrado Togni. Также незабываемые впечатления оставит один из самых известных иллюзионных аттракционов под руководством Марии Кох-Кукес. Хотите знать, что еще запланировано в программе? Тогда приходите и приводите друзей и близких.

Кемеровский цирк

пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

14 сентября, начало в 17.00

15 сентября, начало в 13.00

Цена билетов: от 500 до 2000 рублей. Дети до 5 лет могут посмотреть представление бесплатно

И почаще приходите в цирк!Фото: Евгения ГУСЕВА

Самая обыкновенная история

Наслаждаемся трогательным спектаклем.

Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на спектакль «Обыкновенная история».

В далеком 1847 году был опубликован первый роман русского писателя Ивана Александровича Гончарова «Обыкновенная история», который стал книгой на все времена. И действительно, мудрая и остроумная, трогательная и очень человечная история о том, как молодой человек приезжает из провинции в столицу - будет всегда оставаться интересной и актуальной. Огни большого города по-прежнему волнуют и манят… Вот и герой нашего спектакля, который поставлен по роману Гончарова, - Сашенька Адуев рвется в столицу, полный радужных надежд и страстных порывов. Да, он покорит этот великий город. Вперед, в Петербург!

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

15 сентября, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей