Где в Новокузнецке весело и ярко провести выходные

Волшебство рыжеволосой художницы

Узнаем себя в художественных образах.

Подросток в кигуруми, обиженная девчонка с косичками, повернувшаяся спиной, смятые полотенца и распушившиеся волосы героини, слишком яркое пятно мобильника и виртуального мира - на сером фоне повседневности, многогранная душа молодой женщины и прекрасные лики пожилых… Каждый из них - герой произведений Евгении Шадриной-Шестаковой, художника из Новосибирска. Кстати, в Новокузнецке это первая ее выставка.

Героями полотен художницы всегда становятся люди. У каждого - своя история, свои чувства и страсти. Внимательный взгляд художника помогает нам увидеть красивое в обыденном, драматичное в незаметном, и смешное в мимолетном. Ее картины сначала удивляют соединением технического мастерства и легкости в обращении с материалом, а затем заставляют сопереживать, сочувствовать и любоваться созданными образами.

Более 40 живописных полотен были созданы за последние четыре года и уже успели полюбиться ценителям современного искусства Сибири.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье: с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: 200 рублей. Рыжим вход бесплатный, а тем, кто поймает рыжеволосого экскурсовода - экскурсия в подарок.

Заезд с огоньком!Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Устроим велопробег с огоньками!

Катаемся и общаемся

Самый лучший вид транспорта - велосипед. Он всегда под рукой, легкий и маневренный, способствует новым знакомствам и общению и, конечно же, открывает новые горизонты.

Особенно приятно кататься в компании единомышленников - именно такие соберутся 13 сентября на главной площади Новоильинского района. Именно здесь в 17.00 будет дан старт Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. На площади будут работать детские площадки, состоится концерт. В 18.00 начнется инструктаж участников велопробега. А потом велосипедисты включат иллюминацию - да-да, для участия в пробеге необходимы светящиеся элементы в костюме или аксессуарах - и все отправятся в путь!

Принять участие в велопробеге могут все желающие в возрасте от 14 лет со своими велосипедами любого типа. Как только маршрут будет пройден, участники заезда устроят массовый флешмоб. А обладатель самого яркого костюма или самый светящийся экипаж обязательно получат подарки!

Площадь общественных мероприятий Новоильинского района

13 сентября, начало в 17.00

Вход свободный

Накануне «Пиковой дамы». ФОТО: Сергей Косолапов.

Накануне «Пиковой дамы»

Знакомимся ближе с Александром Шрейтером.

Артисты - удивительные люди. Они могут перевоплощаться в других людей, но при этом всегда остаются собой. С легкостью вживаются в роли - и с такой же легкостью выходят из них. А сколько личин и обличий они меняют в течение своей жизни, выходя на сцену! И все-таки зрителям интересно: а какие они на самом деле, артисты? Что из того, что видно на сцене, настоящее, а что - не более чем роль?

Завесу над этой тайной - словно краешек кулисы - приоткрывает проект о современном театре «Терраса», где в формате живого общения зрители встречаются с любимыми артистами. Накануне премьеры спектакля «Пиковая дама» вопросы - о спектакле и о жизни - можно задать Александру Шрейтеру. К слову, он исполнил роль Германа. А вот верит ли Александр в заветное сочетание карт и какую роль в его собственной жизни играют дамы пик - вы можете спросить у него сами.

Чтобы попасть на открытое интервью с актером, необходимо зарегистрироваться на сайте nvkteatr.ru

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

15 сентября, начало в 16.00

Вход по регистрации

Восточные сказки от "Ярких людей". ФОТО: Александр Иванников

Пусть сойдутся все звезды!

Любуемся звездами Востока.

Восточные танцы - такие же, как и восточные сказки: замысловатые, затягивающие, сплетенные из тонких нитей мелодии и плавных движений, закруживающие, подобно пустынным ветрам, дарящие свободу. Те, кто хоть раз попробовал повторить простые - но только с виду! - движения танцовщиц, обязательно попробует еще и еще раз. А там, глядишь, и сам однажды выйдет на сцену. Например, чтобы посостязаться в конкурсе «Звезда Востока».

К слову, в конкурсе могут принимать участие как совсем маленькие дети, которым не исполнилось и шести лет, так и те, чьи цифры в паспорте нагло врут, сообщая возраст. Ибо восточные танцы - это про тех, кто молод душой!

Конкурсная программа предусматривает номинации соло, дуэты и группы. Возраст участников не ограничен.

ТЦ «Ника»

ул. Павловского, 11

15 сентября, начало в 12.00

Взнос для участников: от 200 до 400 рублей в зависимости от категории

Вход для зрителей свободный