2019-09-17T13:51:45+03:00
Общество

Сергей Цивилев предложил улучшить экологию России через модернизацию энергосистемы

Этому должно способствовать стимулирование энергоэффективных программ и проектов
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев предложил улучшить экологию России через модернизацию энергосистемы.ФОТО: Пресс-служба АКОСергей Цивилев предложил улучшить экологию России через модернизацию энергосистемы.ФОТО: Пресс-служба АКО
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В Москве состоялось заседание рабочей группы Госсовета России по направлению «Энергетика» под председательством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Темой стало развитие энергосистемы страны и улучшение экологических показателей.

Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение рабочей группой, стало участие страны в Парижском соглашении по снижению выбросов парниковых газов и его последствия для социально-экономического развития. По выбросам парниковых газов наша страна занимает пятое место, но при этом является лидеров среди крупнейших государств по их сокращению. Так, в 2017 год выброс составил 51 процент от 1990 года – это перевыполнение взятых обязательств. А к 2030 планируется, что этот показатель достигнет 70-75 процентов.

По словам Сергея Цивилева, перевыполнение обязательство по Парижскому соглашению выводит на первый план учет и поддержку программ по модернизации энергетики, а также улучшению технологии энергоснабжения и энергоэффективности. В частности, глава региона предложил пересмотреть закон «О государственном регулировании парниковых газов…». Напомним, что документ предполагает введение так называемого «углеродного» сбора – выплат предприятий за выбросы сверх разрешенных показателей. Однако введение таких мер может создать угрозы для компаний топливно-энергетического комплекса и экономики в целом, а также вызвать рост тарифов для населения и промпредприятий. Глава региона отметил, что лучше стимулировать программы и механизмы снижения выбросов парниковых газов. К ним относятся программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности, модернизации тепловых электростанций, утилизации попутного нефтяного газа, капремонту жилого фонда и строительству энергоэффективных зданий, переходу транспорта на электромобили и газовое топливо, строительству АЭС и ГЭС.

Одной из эффективных мер Сергей Цивилев также назвал ликвидацию устаревших котельных и замещение их на централизованное энергоснабжение. Например, в Кузбассе на Томь-Усинской ГРЭС разрабатывается такой проект. Его реализация позволит заменить две старые котельные и старую ТЭЦ в Новокузнецке. Аналогичные проекты планируются в Междуреченске, Ленинске-Кузнецком и Белове.

Также глава региона обратил внимание на то, что нужно максимально учитывать поглощающую способность лесов и использовать для этого современные технологии и методики.

-Кузбасс вплотную занимается учетом лесов по новым цифровым технологиям. Наш опыт поможет показать, что такая деятельность необходима. Уверен, правильная оценка лесов, модернизация и стимулирование энергетики обязательно приведут к перевыполнению задачи по снижению выбросов, которую поставил перед нами президент Владимир Путин, отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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