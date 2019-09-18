С подожженной девочкой из Новокузнецка беседовали следователи

5-летняя девочка из Новокузнецка, ставшая жертвой жестоких игр своих соседок-сестер, перенесла несколько операций. В поисках правды, что же случилось в тот день, с ребенком побеседовали следователи.

Сейчас малышка находится в реанимации. Ей уже сделали несколько операций, а впереди еще не одна. Но уже сейчас понятно, что шансы на то, что девочка все преодолеет, значительно повысились и сейчас составляют где-то 50/50.

- Она все-все помнит. С одной стороны это хорошо: дочка при мне рассказала следователям, что одна соседка ее держала, а другая поднесла зажигалку. Но лучше бы она забыла весь этот кошмар, - рассказала мама 5-летней девочки, Людмила.

По словам мамы, дочка очень радуется, когда родители к ней приходят, просит в следующий раз взять с собой 3-летнюю сестренку. И вся семья ждет, когда же им девочка вернется домой.

- Мечтаю, что Новый год дома вместе встретим, но врач смеется: прыткие какие! Но я верю, что доченька со всем справится… - поделилась мечтами Людмила.

К слову, девочке по-прежнему нужна кровь: ее можно сдать на Станции переливания крови.

Напомним, трагедия разыгралась 5 августа в Новокузнецке. В тот день 5-летняя девочка играла со своими старшими подружками. В какой-то момент ее платье загорелось – от зажигалки, которую держала в руках одна из подружек-сестер. Платье вспыхнуло ярким факелом, но девочка смогла добраться до дома. Ее увидел старший брат и тут же бросился тушить сестренку. Потом подоспел отец и занес девочку в дом. С термическими ожогами девочку доставили в больницу. Девочку вывели их комы, сделали несколько операций, однако врачи до сих пор борются за ее жизнь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Родители же уверены: случившееся было намеренным поджогом.