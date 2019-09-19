2019-09-19T10:28:38+03:00
Общество

В кемеровском парке Ангелов в выходные состоится светомузыкальное представление

Лучшие коллективы области сыграют для кемеровчан и гостей города
Екатерина РОМАНОВА
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В кемеровском Парке Ангелов в выходные состоится свето-музыкальное представление. ФОТО: пресс-служба АКО.В кемеровском Парке Ангелов в выходные состоится свето-музыкальное представление. ФОТО: пресс-служба АКО.
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В новом парке Ангелов, который открылся 15 сентября в Кемерове, в грядущие выходные состоится светомузыкальное представление. Впервые оно будет представлено гостям парка 21 сентября, а в будущем будет проводиться регулярно.

Главное событие субботнего вечера - светомузыкальное представление. В 20.00 Губернаторский камерный хор и артисты литературного театра «Слово» представят светомузыкальную элегию фонтана «Звон Ангелов». Это будет первый показ композиции, которая в дальнейшем продолжит работу в парке в другие дни.

Музыка будет звучать во всем парке. ФОТО: пресс-служба АКО.

Музыка будет звучать во всем парке. ФОТО: пресс-служба АКО.

В 13.00 в парке Ангелов зазвучит музыка. У ротонды сыграет инструментальный дуэт Alla breve - музыканты исполнят композицию «Музыкальное приношение». В амфитеатре выступят Губернаторский хор «Утро» и литературный театр «Слово» филармонии Кузбасса. Услышать музыкантов ансамбля Губернаторского джаз-клуба «Геликон» можно будет у водопадной стены, а музыкальная башня подарит гостям парка скрипичный инструментальный концерт.

Кемеровчане смогут услышать лучших музыкантов Кузбасса.ФОТО: пресс-служба АКО.

Кемеровчане смогут услышать лучших музыкантов Кузбасса.ФОТО: пресс-служба АКО.

Ведущие творческие коллективы Кузбасса также откликнулись на открытие парка Ангелов и почли за честь принять участие в концерте. Так, 22 сентября, в воскресенье, в 12.00 у водопадной стены начнется концертная программа. В этот день будут выступать Прокопьевский симфонический оркестр, Ансамбль гусляров Кемеровского государственного института культуры, Ленинск-Кузнецкий оркестр народных инструментов, инструментальный ансамбль детской школы искусств № 20 имени Матренина из Осинников и студенческий коллектив Прокопьевского областного колледжа искусств имени Дмитрия Хворостовского.

Музыка будет звучать на разных площадках Парка Ангелов. ФОТО: пресс-служба АКО.

Музыка будет звучать на разных площадках Парка Ангелов. ФОТО: пресс-служба АКО.

Напомним, парк открылся 15 сентября 2019 года. Он был построен по проекту Джона Кэлвина Вайдмана на месте, где находился торговый центр «Зимняя вишня».

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Сквер Ангелов - такое название дали новому парку, который открылся 15 сентября рано утром. Сегодня здесь ровные дорожки, деревья, фонтан, часовня, а всего год назад на месте снесенной «Зимней вишни» был пустырь. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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