Химию - в нашу жизнь!

Кемеровчане в свои 55 с энтузиазмом садятся за парты колледжей и техникумов и учатся с полной отдачей, забрасывая вопросами преподавателей. Они прекрасно понимают: век такой - надо нет времени бояться всё менять.

Надежда Аверина в школе получала по химии «четверки» и «пятерки», но не могла подумать, что спустя 40 лет решит связать с этой наукой судьбу. Всю жизнь трудилась педагогом: воспитателем в детском садике, учителем в школе, занимала в системе образования руководящие должности. Сейчас работает начальником отдела воспитательной работы и безопасности в ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» – это одна из образовательных площадок в Кемерове, где обучаются новым профессиям граждане предпенсионного возраста.

- На мысль освоить специальность «Лабораторный химический анализ» натолкнул 9-летний внук, - рассказывает Надежда Михайловна. - Мы постоянно ставили с ним дома химические опыты. Это увлекло и меня. Услышала, что в нашем техникуме стартует программа переподготовки. Почему бы и нет? У дочери и зятя маленькая сеть АЗС - точно найдется работа для химика.

Сейчас Надежда с 8.30 до 16.30 трудится на основной работе, а с 16.30 до 19.30 занимается в лаборатории.

- Волнуюсь, конечно. Всё такое новое, но увлекательное – делится впечатлениями она. - Хотя никогда не отставала от трендов: активно пользуюсь интернетом, социальными сетями. «Заразила» хорошую знакомую. Она чертежник, а теперь постигает новую специальность вместе со мной.

К СВЕДЕНИЮ

Обучение по стандартам WorldSkills – бесплатное. Есть лишь один критерий отбора: в этом году проходить переподготовку могут женщины 1964-1968 года рождения, мужчины 1959-1963, а также имеющие право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Подать заявку и выбрать из 119 компетенций можно на сайте 50plus.worldskills.ru. До конца 2019 года по мировым стандартам WorldSkills должны пройти обучение 25 тысяч россиян предпенсионного возраста из всех регионов России.

- Это уникальная возможность получить специальность в учебном учреждении, выпускники которого всегда ценились на кузбасских предприятиях на вес золота, - рассказывает преподаватель ГПОУ СПТ, главный региональный эксперт по компетенции «Лабораторный химический анализ» Галина Протас. – У нас всегда есть запросы от крупнейших работодателей. Мы давно включены в инфраструктуру WorldSkills Russia, наработали опыт успешной подготовки мастеров производственного обучения и экспертов демонстрационного экзамена, в том числе по программам опережающей подготовки кадров.

Фото предоставлены учебным заведением.

Данный курс переподготовки рассчитан на 114 часов, по его окончанию каждому слушателю предстоит сдать демонстрационный экзамен. Затем выпускник получит не только диплом, но и «Скиллс паспорт» — новый, но уже признанный ведущими работодателями страны сертификат, подтверждающий наличие актуальных профессиональных умений.

- Предпенсионеры – наши любимые ученики, - говорит Галина Протас, - мотивированные, дотошные, старательные. Они и нас, преподавателей, заставляют держать высокую планку.

После окончания обучения данные всех выпускников попадут в единую базу. Доступ к ней получат потенциальные работодатели. Активных и энергичных ждет новая жизнь, полная открытий.