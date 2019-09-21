Выходные в Новокузнецке: отдыхаем весело и ярко

Как месяц к Солнцу в гости ходил

Чему Луна отличается от Месяца? Узнаем ответ на вопрос!

Днем на небе светит яркое солнышко. Его лучи так радуют детей и взрослых! А по вечерам солнце уходит с небосклона, а ему на смену приходит Луна. Или Месяц. Кстати, а чем они отличаются друг от друга? Может, это брат с сестрой? А может – нет? И вообще, что такое «лунные фазы», о которых так любят говорить и астрономы, и астрологи? А ведь есть еще какой-то Зодиак! Как разобраться со всем этим?!

Очень просто: нужно всего лишь отправиться в сказочное путешествие вместе с Месяцем-молодцом по созвездиям Зодиака. Пройдя через массу испытаний и приключений, главный герой удивительным образом изменится. А ребятня и взрослые узнают ответы на многие вопросы, которые касаются небесных светил. Итак, приключения в поисках солнышка начинаются!

Планетарий им. А. А. Федорова

Пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

21 сентября, начало в 13.00

Цена билетов 200 рублей.

По ниточке ходить я не желаю! ФОТО: Екатерина Бахарева

По ниточке ходить я не желаю!

Спешим на необычный спектакль вместе с детьми

Есть в Новокузнецке волшебное место, где оживают куклы. Да не просто оживают, а общаются, разыгрывают спектакли. Причем спектакли это и развлекательные, и познавательные, и даже поучительные!

Вот и в этот раз так получилось. Кто же стал героем спектакля «По ничточке ходить я не желаю»? Непобедимый герой народной комедии Петрушка! Однажды он встретился с Марионеткой, и тут такое началось! Что же с ними произойдет, одному Музыканту известно. Хотите узнать больше?.. Тогда не зевайте, а поскорее спешите на представление. Ведь все только начинается!..

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

21 сентября, начало в 12.00 и 14.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

Старейшие храмы КузнецкаФото: Екатерина РОМАНОВА

Старейшие храмы Кузнецка

Знакомимся с историей города в краеведческом музее

Знаете ли вы, в какой церкви венчался Федор Достоевский и что стало с нею? А как выглядела первая церковь Кузнецка? Или где находится надвратная церковь Илии Пророка? История православия в Кузнецке богатая, да и храмов и церквей здесь немало. И все же есть те самые – первые – которые так или иначе оставили свой след в истории города. Именно об их судьбе и пойдет речь на лектории, который состоится в субботу в краеведческом музее. О старейших храмах города - первой церкви Кузнецка, каменной церкви иконы Божией Матери «Одигитрия», надвратной церкви Илии Пророка расскажет Ангелина Попова. А еще на лектории можно будет узнать тайны некоторых городских реликвий.

Новокузнецкий краеведческий музей.

Пр. Металлургов, 24, т.: (384-3) 74-18-04

21 сентября, начало в 16.00

Цена 150 рублей.

Ты и я – мы с тобой друзья! ФОТО: ТРЦ "Планета"

Ты и я – мы с тобой друзья!

Веселимся с веселыми представителями семьи Барбоскиных!

Спроси любого ребенка, и он тут же расскажет вам, кто такие Роза, Малыш и Дружок. Чем они занимаются, как проводят время, с кем дружат и что любят. Вот только далеко не всем детям доводилось побывать в комнатах щенков Барбоскиных. Что ж, на этих выходных все дети получат такую возможность! У Розы в комнате можно будет познакомиться с искусством, модой и тем, как устроить веселую вечеринку. Дружок, известный любовью к спорту, устроит состязания и эстафеты. А Малыш сыграет с ребятишками в веселые игры и проведет конкурсы.

И это еще не все! Все дети смогут проявить сообразительность, ловкость и смекалку – и за это получить призы!

ТРЦ «Планета»

ул. ДОЗ, 10а

21 и 22 сентября, начало в 14.00

Вход свободный.