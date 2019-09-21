Кузбасский кластер искусств: как идет подготовка к запуску

В Кузбассе проходит масштабное строительство нового культурно-образовательного квартала искусств. И пока одни возводят здания, другие уже приступили к подготовке кадров. О том, что уже сделано и какие этапы еще только предстоит пройти, рассказали участники рабочей группы проекта на стратегической сессии, посвященной вопросам развития культуры в регионе.

Обучат креативным специальностям

Первым запустят образовательный комплекс. Студенты, школьники, преподаватели и учителя смогут разместиться в зданиях в 2021 году. Однако уже сейчас филиалы государственных образовательных учреждений открывают учебные классы детей на площадках существующих образовательных организаций. В следующем году в третьем корпусе Кемеровского государственного института культуры запустят филиал Российского государственного института сценических искусств.

В октябре этого года выберут руководителя филиала института. Он должен определить образовательные программы и направления, по которым воспитают будущих работников культуры. Профили подготовки будут соответствовать всем современным тенденциям и не дублировать специальности, которым уже обучают в регионе.

Кроме того, на базе Кемеровского филиала РГИСИ откроется Школа креативных индустрий для детей от 12-ти лет. Это бесплатное дополнительное образование, где ребенок сможет попробовать себя в одной из современных профессий медиасферы.

– Будет объявлен набор по пяти направлениям: дизайн, звукорежиссура, мультимедийные технологии, анимация и интерактивные цифровые технологии. В каждом из студий своя специализация. Например, студия звукорежиссуры подразделяется на концертную звукорежиссуру, звуковой дизайн и студийную звукорежиссуру, – рассказывает руководитель школы креативных индустрий и заместитель начальника управления стратегического развития РГИСИ Иван Клиндухов.

Также для школы куплено специальное оборудование на 25 миллионов рублей. На данном этапе разрабатываются образовательные программы и ведется поиск педагогов.

Обучат музыке и изготовят скрипки

Такое образование позволяет талантливым детям Кузбасса развиваться, не покидая регион. Пример – филиал «Сибирский» центральной музыкальной школы.

В этом году одаренные ребята получили шанс обучаться у лучших педагогов России. Двадцать три ребенка прошли жесткий отбор и теперь получат навыки по разным специальностям.

Перед открытием Центральной музыкальной школы в августе этого года состоялась «Летняя школа», где дети познакомились с московскими преподавателями и взяли уроки по теории музыки, сольфеджио и инструменту. Такие мастер-классы от гуру музыки будут проходить регулярно и во время основного процесса обучения.

– Преподаватели из Кузбасса, в свою очередь, прошли передподготовку для того, чтобы не отставать от столичных коллег. В этом году педагоги филиала «Сибирский» прошли обучение в школе «Сириус». Теперь высокий уровень преподавания обеспечивается не только за счет работы с экспертами, но и благодаря собственным профессионалам, – отмечает руководитель филиала «Сибирский» центральной музыкальной школы Екатерина Тюрикова.

А новое здание, запуск которого запланировано на 2021 год, откроет новые горизонты и решит насущные вопросы в области музыкального образование. К примеру, в последнее время самое непопулярное направление – скрипка. Родители просто не могут себе позволить купить этот инструмент. Решение проблемы – мастерская при музыкальной школе, где будут изготавливать скрипки на заказ специально для талантливых ребятишек.

Воспитанники школы – будущие кадры для культурных учреждений театра, в том числе и для филиала Мариинского театра оперы и балета, который откроет свои двери для всех желающих в 2023 году. От качества их образования зависит то, в каком направлении будет развиваться регион. Поэтому к обучению было решено приступить еще до возведения зданий. Ведь вести регион вперед будут не стены, а люди.

СПРАВКА КП

Культурный кластер в Кемерове – один из четырех культурно-образовательных и музейно-выставочных комплексов. Другие разместятся в Севастополе, Владивостоке и Калининграде. В состав кластера войдут филиалы Мариинского театра оперы и балета, Государственного Русского музея, Российской академии музыки им. Гнесиных, а также образовательные учреждения: филиалы Центральной музыкальной школы и Российского государственного института сценических искусств с общежитиями для обучающихся и преподавателей. Строительство культурного кластера в Кемерове оценивается чуть меньше 30 миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2023 год.