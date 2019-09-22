«Битва секретарш»: неслучайные случайности Надежды Анкудиновой

Случайность в жизни играет особую роль. Именно она привела Надежду Анкудинову на любимое место работы – девушке просто однажды пришлось подменить коллегу. И так понравилось ей за рабочим столом секретаря, что уже два года она из-за него встает только для того, чтобы выполнить важное поручение или приготовить чашечку кофе.

– В основном моя работа, связана с документами: их поступлением, обработкой и отправкой, а также выполнением разовых поручений для решения технических и организационных вопросов. Создать условия для продуктивной работы руководителя – моя должностная обязанность, – рассказывает Надежда Анкудинова.

Каждый день Надежда максимально организована, собрана и доброжелательна. Ведь главные качества секретаря, по ее мнению, образованность, хорошая память, умение организовать рабочий день максимально успешно.

Надежда успешно совмещает работу помощником руководителя компании и роль мамы. Заботливый супруг и две прекрасные дочери дарят ей ощущение полноты жизни и счастье. И глядя на Надежду, хочется сказать: «Успешная женщина»!

Вы можете поддержать Надежду и помочь ей получить звание лучшего помощника руководителя в «Битве секретарш», проголосовав за нее.