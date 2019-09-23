Не ленимся экономить: 7 хитростей для тех, кто не хочет платить больше

В наш век получать бонусы и привилегии от брендов совсем не трудно, нужно лишь знать о своих возможностях и не забывать ими пользоваться! Вместе с мобильным оператором Tele2 мы подготовили небольшой гид по миру скидок, кешбэков и спецпредложений. Как только вы почувствуете себя в нем как рыба в воде – сразу удивитесь, насколько бюджет окажется целее, а обычный шопинг – приятнее.

1. Мониторим соцсети

Большинство брендов и магазинов, даже если у них нет полноценного сайта, все равно оповещает своих клиентов в сети обо всех проводимых акциях. Многие публикуют в социальных сетях промокоды или кодовые слова, которые нужно произнести у кассы, чтобы получить заветную скидку. Некоторые оповещают о начале счастливых часов – например, о скидках в утреннее время и будние дни. Так что, даже если у вас нет желания быть на постоянной основе подписанным на страницы всех существующих брендов, перед самым походом в магазин или даже у его порога есть смысл заглянуть в любимую соцсеть и отыскать там нужную компанию. Иногда бренды дарят бонусы за подписку – а вы уже находитесь в нужное время и в нужном месте!

Иногда бренды дарят бонусы за подписку – а вы уже находитесь в нужное время и в нужном месте!ФОТО: Игорь БОЛТИВЕЦ

2. Читаем блогеров

Бизнес любит сотрудничать с популярными блогерами. Предприниматели специально договариваются с медийными персонами, чтобы только в их блогах можно было отыскать секретный промокод. Ну а для читателей это двойная радость и польза – не просто изучил полезный контент, но и получил нужную скидку в любимом баре или шоуруме. Кого именно читать, бренды тоже зачастую подсказывают. Так что совет №1 – мониторить соцсети перед покупкой – работает и здесь!

3. Программы для постоянных клиентов

Следите за акциями крупных брендов, услугами которых постоянно пользуетесь. Часто компании, такие как авиаперевозчики, банки или мобильные операторы, относятся к своим постоянным клиентам, как к членам большой семьи, и разрабатывают для них масштабные программы лояльности. Так что не ленитесь заходить на сайты тех брендов, услугами которых пользуетесь регулярно. Пример интересной программы лояльности – проект «Понедельники Tele2». Мобильный оператор предлагает абонентам завести новую традицию и превратить самый тяжелый день недели в приятный. А как иначе, ведь каждый понедельник абоненты Tele2 могут рассчитывать на бесплатный кофе в кемеровской сети Coffeeman. Бариста приготовит напиток на ваш вкус – а вы не забудьте улыбнуться ему в ответ и показать промокод, предусмотрительно скачанный на сайте компании или в приложении «Мой Tele2». День пройдет на позитиве, в предвкушении приятного вечера – потому что в киноцентре «Космос-Премьер» вас ждет второй билет в кино в подарок – это второй бонус этого проекта. Сделайте сюрприз второй половинке или лучшему другу.

Каждый понедельник абоненты Tele2 могут рассчитывать на бесплатный кофе в кемеровской сети Coffeeman. ФОТО: Игорь БОЛТИВЕЦ

4. Не игнорируем рассылки

Мы уже настолько привыкли к SMS-рассылкам и письмам на e-mail от различных сервисов и магазинов, что стали автоматически отправлять такие послания в спам, даже не читая. А зря. В рассылках часто содержится полезная информация – о старте распродаж, начале акций, праздничных промо-мероприятиях. Так что имеет смысл покопаться в своем смартфоне и перечитать почту за последний месяц или хотя бы неделю. А лучше завести полезную привычку прочитывать все сообщения в мессенджерах – хотя бы бегло. Приобретаем навыки скорочтения и экономим!

5. Не боимся бесплатного

Все современные СМИ, в том числе, конечно же, и «КП-Кемерово», регулярно проводят конкурсы для своих читателей и подписчиков в социальных сетях. Участвуя в них, можно получить приятный бонус совершенно бесплатно – просто поставив лайк или выполнив простые условия. Особенно часто разыгрываются билеты в театр, на концерт или в кино, но встречаются и более серьезные призы – так что стоит подписаться на странички любимых изданий не только ради новостей. Также много конкурсов у крупных городских сообществ, таких как «Типичный Кемерово». А есть даже целые паблики, где админы специально выискивают самые интересные розыгрыши и постят их у себя на стене – пользователям удобно, когда все можно найти в одном месте.

Если тебе не очень хочется ставить лайки и делать репосты «ВКонтакте», присмотрись к конкурсам в Instagram. Там другая механика – чаще всего нужно просто отметить в посте друга. А победителя розыгрыша в большинстве случаев определяет рандом – если это происходит в прямом эфире, то ты сможешь даже испытать минутку приятного волнения. Ведь так приятно, когда тебе благоволит фортуна.

6. Денег на шопинг останется больше, если сэкономить на мобильной связи

Логично же? Несмотря на то, что многие операторы предлагают абонентам пакетные тарифные планы, за расходованием которых трудно следить, тратить на связь меньше по-прежнему реально. Ведь, например, Tele2 поможет вам сделать так, чтобы оплаченные, но неизрасходованные гигабайты и минуты не сгорали, а переносились на следующий месяц. Опция так и называется – «Перенос остатков». Но еще больше повезло абонентам тарифного плана «Мой онлайн+». Тариф сам анализирует структуру потребления голосовой связи и мобильного интернета абонентами и предлагает внести те или иные корректировки в наполнение тарифного плана – причем без изменения абонентской платы. Важно, что оператор не навязывает абонентам эти новые условия – от них без проблем можно отказаться.

Все современные СМИ регулярно проводят конкурсы для своих читателей и подписчиков в социальных сетях. Участвуя в них, можно получить приятный бонус совершенно бесплатно. ФОТО: Игорь БОЛТИВЕЦ

7. Дружим с кешбэк-сервисами

Возможность возвращать себе небольшой процент с покупок предоставляют многие компании. Обычно сэкономленные средства можно либо потратить на товары или услуги той же фирмы, либо вывести на электронный кошелек, карту или счет на мобильном телефоне. Некоторые банки возвращают часть средств, если вы делали покупки в определенной категории, например, «Кафе и рестораны». А есть такие бренды, которые делают кешбэк, даже если вы пользуетесь не их предложениями, а предложениями партнеров. Мобильный оператор Tele2 не случайно дал своей программе лояльности название «Больше». Абоненты получают больше чем просто мобильную связь – больше выгоды, больше плюсов, больше комфорта в своей обычной жизни. Вы можете делать покупки в своих любимых магазинах и на сайтах и получать кешбэк на мобильный номер и скидки. Для этого вам не придется корректировать свои привычки и менять образ жизни – в числе партнеров мобильного оператора такие гиганты как Ozon, Aliexpress, Shein, Юлмарт, ЛитРес, а также популярные видеосервисы, обучающие сайты. Любите бонусы, которые можно пощупать руками, а возможно даже съесть? Тогда как вам идея получить серебряную подвеску от Адамас или скидку 30% на пиццу от Dodo. На самом деле список привилегий по программе «Больше» очень длинный, советуем зайти на сайт Tele2 и изучить его.

Пользоваться программой могут все абоненты Tele2. Если вы им не являетесь, можно вступить в ряды клиентов компании, войти в программу лояльности и активировать самые привлекательные для вас предложение. А выбор у вас будет огромный.