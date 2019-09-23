«Битва секретарш»: улыбчивый мудрец Дарья Ефремова

«Настоящее счастье - это постоянное движение вперед», - сказал кто-то из великих. А Дарья Ефремова и без именитых мыслителей знает, что профессиональное развитие делает жизнь более яркой и интересной.

Сначала девушка работала в фирме специалистом центра круглосуточной поддержки клиентов. А после ей предложили стать помощником руководителя отдела корпоративных продаж. Согласилась, о чем ни капельки не жалеет.

- Главное - это видеть, что моя работа важна для компании и она приносит конкретный результат. Хороший секретарь - правая рука руководителя, поэтому порой именно от его работы зависит конечный результат, - рассказывает Дарья.

Секретарь - многофункциональная профессия. Чтобы стать первоклассным профессионалом, Дарья особое внимание уделяет расширению своего кругозора. Внимательность, стрессоустойчивость, активная жизненная позиция, творческий подход к решению любого вопроса и умение решать разнообразные задачи - это те качества, которые девушка постоянно в себе совершенствует и развивает.

В свободное от работы время Дарья любит путешествовать на машине вместе с молодым человеком, с которым они вместе вот уже два прекрасных года.

Мудрецы многие века ищут секрет счастливой жизни. А вот Дарья Ефремова, кажется, его уже нашла: просыпайся с улыбкой на лице и двигайся вперед, несмотря ни на что.

Вы можете поддержать Дарью Ефремову и помочь ей получить звание лучшего помощника руководителя в «Битве секретарш», проголосовав за нее.