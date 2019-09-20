2019-09-20T07:24:07+03:00
Общество

27 новых детских садов откроют в Кузбассе

Они должны заработать к 2021 году
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
27 новых детских садов откроют в Кузбассе27 новых детских садов откроют в Кузбассе
Изменить размер текста:

В Кузбассе собираются открыть 27 новых детских садиков. По словам губернатора области Сергея Цивилева, объекты будут введены в эксплуатацию к 2021 году.

Решение о вводе новых учреждений дошкольного образования глава региона озвучил на областном педагогическом совещании, которое прошло в Салаире.

Уже сейчас новый детский садик на 140 мест построили в Гурьевске, чуть позже сад на 180 мест появится в поселке Трудармейский Прокопьевского района. Всего же до 2021 года планируется построить 27 детских садов. Из федерального бюджета на это выделят почти четыре миллиарда рублей. Это позволит создать почти пять тысяч мест для дошколят, в том числе, 1,4 ясельных. Садики заработают в Кемерове, Новокузнецке, Осинниках, Прокопьевске и Прокопьевском районе.

Также в Кемеровском педколледже с апреля работает Центр дополнительного образования детей. Тут ведется обучение детей по авторским программам педагогов по направлениям робототехники, ментальной арифметики, скорочтения.

-С юных лет дети должны иметь возможность всесторонне развиваться, делать первые шаги в науке, раскрывать творческий потенциал. Сегодня мы выводим дошкольное образование в Кузбассе на качественно новый уровень, подходим к этому с разных сторон. Строим новые объекты, реконструируем здания и перепрофилируем группы в детских садах, открываем новые программы дополнительного образования, - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кузбассе выросла среднемесячная заработная плата
Черепашку-хищницу нашли на помойке новокузнечане
Жителей двух улиц в Кемерове снова оставят без тепла
Кузбасские приставы проверили задолженность автомобилистов
Штормовой ветер и холодный фронт: кузбассовцев предупреждают о непогоде
Спецконтейнер для батареек установили в Новокузнецке на несколько дней
В Новокузнецке будут ловить пьяных водителей
В Кемерове разыскивают обманщицу пенсионеров
Кемеровским льготникам начнут выдавать единые социальные проездные билеты
К реальным срокам приговорены виновные в обрушении жилого дома в Междуреченске
В Кузбассе пьяный мужчина угодил под колеса поезда
Поиски 14-летнего подростка и его 26-летнего родственника, пропавших в лесу в Кузбассе, прекращены
Кузбасский фермер заплатит 8 миллионов рублей за хищение электричества
Быстренький вжух-вжух: студия Артемия Лебедева сделала логотип для кемеровского курорта
Кемеровчанин хранил в домашнем диване незаконное оружие
Машина сбила ребенка на велосипеде в Кемерове