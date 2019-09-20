27 новых детских садов откроют в Кузбассе

В Кузбассе собираются открыть 27 новых детских садиков. По словам губернатора области Сергея Цивилева, объекты будут введены в эксплуатацию к 2021 году.

Решение о вводе новых учреждений дошкольного образования глава региона озвучил на областном педагогическом совещании, которое прошло в Салаире.

Уже сейчас новый детский садик на 140 мест построили в Гурьевске, чуть позже сад на 180 мест появится в поселке Трудармейский Прокопьевского района. Всего же до 2021 года планируется построить 27 детских садов. Из федерального бюджета на это выделят почти четыре миллиарда рублей. Это позволит создать почти пять тысяч мест для дошколят, в том числе, 1,4 ясельных. Садики заработают в Кемерове, Новокузнецке, Осинниках, Прокопьевске и Прокопьевском районе.

Также в Кемеровском педколледже с апреля работает Центр дополнительного образования детей. Тут ведется обучение детей по авторским программам педагогов по направлениям робототехники, ментальной арифметики, скорочтения.

-С юных лет дети должны иметь возможность всесторонне развиваться, делать первые шаги в науке, раскрывать творческий потенциал. Сегодня мы выводим дошкольное образование в Кузбассе на качественно новый уровень, подходим к этому с разных сторон. Строим новые объекты, реконструируем здания и перепрофилируем группы в детских садах, открываем новые программы дополнительного образования, - отметил Сергей Цивилев.