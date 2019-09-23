2019-09-23T09:52:14+03:00
Происшествия

Ежик из кемеровского парка пострадал от рук вандалов

Неизвестные повредили арт-объект
Екатерина РОМАНОВА
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Ежик из кемеровского парка пострадал от рук вандалов. ФОТО: vk.com, "Лесная поляна Кемерово - сообщество жителей", Светлана БутькоЕжик из кемеровского парка пострадал от рук вандалов. ФОТО: vk.com, "Лесная поляна Кемерово - сообщество жителей", Светлана Бутько
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В жилом районе Лесная Поляна произошло ЧП, вызвавшее возмущение у местных жителей. Здесь от рук неизвестных пострадала скульптурная композиция «Ежик».

Вандалы напали на беззащитного Ежика с узелком в одной лапке и грибами в другой. Скульптурную композицию, которая находится в парке «Счастливое детство» неподалеку от Кемеровской областной клинической больницы, вырвали из земли и повалили. Местная жительница, заметившая, что стало с Ежиком, выложила фото в соцсеть. Кемеровчанка отметила, что подрастающее поколение почему-то считает чуть ли не героизмом разрушить или повредить чужое имущество.

- При этом многие представители общества и в особенности – родители хулиганов виновато разводят руками и просят «понять и простить», а то и вовсе переходят в активное наступление «Они же дети», - отмечает кемеровчанка. - Ответственность – есть! За всякие действия и ущерб, причиненный несовершеннолетними, несут ответственность родители. Уважаемые жители, давайте беречь, что для нас создано.

Многочисленные подписчики сообщества отметили, что подобное отношение к чужой собственности и к тому, что находится в общественных местах, формируется в семье. А значит, нужно с самого детства учить бережно относиться ко всему, что тебя окружает. К слову, подписчики предложили установить камеры наблюдения, и в следующий раз заставить родителей вандалов оплачивать возмещение ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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