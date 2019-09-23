2019-09-23T09:54:39+03:00
Общество

Последняя неделя сентября: какие сюрпризы преподнесет погода

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Екатерина РОМАНОВА
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Последняя неделя сентября: какие сюрпризы преподнесет погодаПоследняя неделя сентября: какие сюрпризы преподнесет погодаФото: Евгения ГУСЕВА
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Первый осенний месяц близится в завершению, и уже на следующей неделе придет холодный октябрь. А пока кузбассовцы могут успеть насладиться последними относительно теплыми сентябрьскими деньками.

Во вторник, 23 октября, в регионе будет еще тепло: по югу воздух прогреется до +23 градусов, а на территории области будет преобладать температура в +13…+18 градусов. Северо-западный ветер при порывах может достигать 17-22 метров в секунду, а местами пройдут небольшие дожди и грозы. Ночью ожидается +2…+7 градусов.

В среду уже на территории всей области воздух прогреется лишь до +11…+16 градусов. Порывистый ветер сохранится, но сменит направление на западное. В отдельных районах пройдут дожди и грозы, а ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.

Четверг будет еще более прохладным днем: ожидается не более +8…+13 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное и немного стихнет, однако его порывы по-прежнему могут достигать 15 метров в секунду. Вероятность небольших дождей остается прежней. Ночью же похолодает до -2 градусов.

В последний рабочий день недели, 27 сентября, сохранится прежняя температура воздуха. Синоптики так же не рекомендуют выходить из дома без зонта: в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер же при порывах усилится до 13-18 метров в секунду. К слову, ночью ожидается от ноля до пяти градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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