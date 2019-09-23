Новые назначения прошли в областной администрации Кузбасса

23 сентября на аппаратном совещании в областной администрации членам Правительства Кузбасса были представлены новые руководители департамента труда и занятости и управления архитектуры и градостроительства.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, региональное управление архитектуры возглавил Виктор Сергеевич Костиков. С 2012 года он замещал должность начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерова, был главным архитектором областного центра. Общий же трудовой стаж 40-летнего Виктора Костикова превышает 23 года. В 2001 году он окончил КузГТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а после до 2012 года работал на различных должностях в сфере градостроительства города Кемерово.

Начальником департамента труда и занятости населения Кемеровской области стал Алексей Сергеевич Гришин.

Алексею Гришину 35 лет. В 2007 году окончил КузГТУ по специальности «Горное дело», в 2010 году - КемГУ по специальности «Юриспруденция». С 2009 года работал в департаменте экономического развития Администрации Кемеровской области. С 2014 Алексей Гришин работал в Главном контрольном управлении Кемеровской области, с 2015 года занимал должность заместителя начальника управления — начальника отдела государственного финансового контроля.