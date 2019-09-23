2019-09-23T12:49:33+03:00
Общество

Ребенок лишился части уха из-за урагана в Кузбассе

13-летняя девочка пострадала из-за поднявшейся в воздух крышки мусорного контейнера
Екатерина РОМАНОВА
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Ребенок лишился части уха из-за урагана в КузбассеРебенок лишился части уха из-за урагана в Кузбассе
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Поднявшийся ветер в Кузбассе уже успел натворить бед. Так, в Ленинске-Кузнецком 13-летняя девочка лишилась части уха из-за крышки мусорного контейнера.

ЧП произошло в частном секторе, в Национальном переулке. Налетевший ураганный ветер сорвал с металлического мусорного контейнера крышку, сделанную из профлиста. В это же время по улице шла 13-летняя девочка вместе с мамой. Профлист сорвало порывом ветра, и крышка повредила девочке ухо.

- Контейнер расположен в частном секторе и принадлежит жителям одного из домов. Это частная собственность, и хозяева контейнера должны самостоятельно следить за его состоянием, - отметил в управлении ГО и ЧС по городу Ленинску-Кузнецкому.

Девочку доставили в больницу в Лесном городке, где ей оказывается вся необходимая помощь. Впрочем, сама она чувствует неплохо и даже нашла возможность перед операцией пообщаться в соцсетях, где обсуждается инцидент. Девочка рассказала, что ей отрезало лишь мочку уха, и врачи готовят ее к операции.

Напомним, 23 сентября на Кузбасс налетел ураганный ветер. Он сохранится в течение всего понедельника и вторника. Порывы могут достигать 22 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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